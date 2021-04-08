持續推進俄勒岡中國教育領域的友好交流 第二屆國際招生校際合作研討會線上舉行

繼2020年10月成功舉辦首屆教育論壇之後，為進一步推進俄勒岡與中國在教育領域的友好交流及務實合作，由俄勒岡州中國理事會主辦的第二屆國際招生與校際合作線上研討會，於美西太平洋時間4月5日下午5時，即中國北京時間4月6日上午8時，在俄勒岡、天津和福建三地同步在線舉行。

中國駐舊金山總領事館，中國教育國際交流協會，天津國際教育交流協會、天津市一中、北大附中等近20所中學負責人，福建省外事辦、福建省教育廳、福建外國語學校，俄勒岡大學、西俄勒岡大學、俄勒岡州立大學、Wiliamette大學、PNCA、波特蘭州立大學、Hillsboro Aero學院、聖瑪利學校、Lewis & Clark等本地20多所教育機構代表，以及俄勒岡中國理事會副主席應書琪、Charlotte Christensen，教育委員會主席陳曦真、理事馬勤、張善博等理事會成員相聚「雲端」，共謀中美教育領域交流

合作的新發展。

俄勒岡中國理事會執行主席藍進：

今天和大家分享基辛格博士和兩個中美智庫有關中美關係與留學的信息。

一、基辛格在倫敦查塔姆社（Chatham House）的一項活動中通過Zoom發表講話時表示，西方必須提高自己的游戲水平，「西方必須相信自己」。基辛格說：「這是我們的內部問題，而不是中國的問題」。 最終的問題是美國及其西方盟友能否與中國就全球新秩序達成諒解。

二、美國卡內基國際和平基金會在最近的一篇研究報告中指出，美國多年以來能夠在科技領域保持領先，得於在全球範圍吸引高端人才。數據顯示，2006年至2013年，中國博士後留在美國的比例是83%，對美國在人工智能方面的研究發揮了巨大作用。

三、近日出版的由全球化智庫（CCG）與西南財經大學發展研究院共同編著的《中國留學發展報告2020-2021》一書，反映了中國留學發展的最新情況和三個大趨勢：第一、在疫情影響下，中國國內出國留學需求不減；第二、留學目的地國呈現更加多元化發展態勢，在美博士留學生比例大幅下降；第三、「在地留學

成為疫情期間新的替代選擇。

俄勒岡中國理事會於2020年10月舉辦首屆教育研討會，其首要任務是利用友城平台推動教育領域合作，提高俄勒岡州學校在中國的知名度。作為教育的一部分，把兩國年輕人聯繫起來是美中兩國關係持續和平與穩定的最好保證。

中國駐舊金山總領館教育參贊唐筠：

總領館積極推進中美人文交流，留學搭建起兩國交流合作的橋梁，中美學生到彼此國家留學可促進兩國人民的交往和互動。

2015年，中國國家主席習近平到訪Tacoma林肯高中，勉勵同學們做中美交流的使者，並邀請百名同學赴華訪問。2016年，絕大部分學生赴華訪問，他們中很多人後來赴華學習深造或工作。

中國政府歡迎世界各地學子包括美國學生赴華留學，這些學生可以申請中國政府獎學金，學習中國語言、了解中國文化、促進民間交往和友誼。

俄州前議長、資深參議員Arnie Roblan：

作為當過16年中學校長的我深深體會到留學給學生帶來的好處，國際間的教育交流十分重要。俄勒岡多所高等學府有很多中國留學生，這對於美中雙方都有好處。

俄州政府還為在俄州中學參加家庭寄宿的外國中學留學生提供一定的補助。通過家庭寄宿可以了解不同的文化，建立深厚友誼。

隨著俄州多所學校開設了中文課程，並由中方教師在學校任教，越來越多當地學生學習中文，這對於兩國人民交流有積極的促進作用。

俄勒岡州歡迎中國留學生，同時希望通過俄勒岡中國理事會的平台做更多的人文交流項目。

中國國際教育交流協會國際合作部主任傅博：

中國教育國際交流協會是中國最有影響力的非盈利性組織。通過「千校攜手」、「知行中國」以及「中美高校學生領袖學院」等活動，增進與美國年輕學生間的交流。

希望在相互尊重的基層上，推進在STEM課程（指科學、技術、工程、數學四門課程）、夏令營、短期來訪以及教師交流的可持續發展。

天津國際教育交流協會副秘書長郭自強：

天津有很多著名學府可以為留學生提供獎學金。我們特別希望了解俄勒岡州的有關需求，希望探討在中等教育及高等教育等領域的互利合作。

俄州Study Oregon社團主管兼俄勒岡大學英語學院主任Cheryl ERNST：

Study Oregon主要做市場和招生工作，宣傳俄勒岡州的教育資源，我代表20多所俄勒岡州教育院校以及本州中學，歡迎中國留學生和代理機構與我們合作。

俄勒岡大學系主任、UO全球發展部副主任Dennis GALVAN：

疫情給我們學校的中國留學生帶來了極大的困難，但是我們通過微信及時與他們建立了新的溝通渠道，幫助他們了解簽證、網上課程等信息，並開展「雲上家庭寄宿」活動，收到很好的效果。我們會繼續努力疏解中國留學生的擔憂，幫助他們克服困難。

中國福建福州外國語學校校長廖素娟：

希望能與海外優質學府建立聯繫，利用網絡平台等現代通訊手段開展線上交流，待時機合適再全面恢復線下交流。

我們始終秉承開放包容的理念，願意在中美校際人文交流方面擔當友誼的使者。相信以此次視頻會議為契機，結交更多朋友，為深化中美民間友誼作出貢獻。

研討會上，與會院校嘉賓介紹各自學府概況和教學專長，真誠希望通過加強友好交流推進中美雙方院校間的務實合作。（專題圖片由俄勒岡中國理事會張善博提供）