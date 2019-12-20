持槍強盜一個月內洗劫八間酒吧 業內引起恐慌

（本報綜述）在剛剛過去的一個月，波特蘭至少有8間酒吧被蒙面槍手搶劫。這些酒吧全部有老虎機，疑犯多數選擇在禮拜頭夜深時間，顧客和員工較少時作案。一系列事件的發生，迅速在相關的服務行業內引起恐慌。

警方目前為止還沒有逮捕到疑犯，甚至無法確實作案二人是否是多宗同類案件的作案人。

警方稱，案發地點主要集中在波特蘭的東部和北部，而且此類搶劫案數量在持續增加，令到業內人士亦顯得人心惶惶。

其中一間被搶劫的是位於Hawthorne大道的Mulligan’s酒吧。東主稱，在11月12日大約凌晨1點，兩名持槍的蒙面人進入店內搶走收銀台的現金，並試圖迫使酒保打開老虎機的錢箱搶錢。當時，店裡只有一名酒保和一名下班的廚師。

Mulligan’s的東主稱，好在酒保沒有鑰匙開老虎機。他們現在甚至在窗口上掛著“我們不帶現金鑰匙”字樣的牌子，希望搶匪不要再來。

至此以後，一連多間酒吧分別在11月和12月被以同樣的方式搶劫。

警方說，位於Lombard街的Darcy’s酒吧更連續於12月6日和12月11日兩次被洗劫。據酒吧的員工稱，劫匪手法似乎非常熟練，能迅速控制整個場面，他們避免有暴力衝突，目標直奔老虎機。

另有被搶劫的酒吧工作人員指出，他們看到蒙面劫匪開著一輸金色的Lexus LS400車逃走。

分析稱，這次發生的一連串搶劫跟2017年夏天發生的系列搶劫案類似。當時，兩名蒙面槍手連續搶劫了波特蘭14間酒吧。雖然警方後來逮捕了兩名嫌疑人，控告他們搶劫，但最終被法庭釋放。

隨著越來越多的酒吧報案被搶，波特蘭的酒吧行業都感到不知所措。不少酒吧表示，他們沒有守衛，且每晚只有一人負責關店。