拜登簽署抗疫新行政命令 國際旅客將要出示檢測陰性證明和抵步後自我隔離

（本報綜述）剛上任的拜登總統，今天（21日）就簽署了10項行政命令，增加疫苗和醫療設備的生產，同時試圖安全地讓學校和企業重新開門。

在他的一份189頁的計劃，下令在聯邦物業和州際運輸系統中強制戴口罩100天，並承諾在他上任的首100日內，為5000萬美國人接種100劑疫苗。

拜登亦會加大新冠病毒的檢測力度，同時準備在下個月之內在全國各地開設100個聯邦政府支持的社區疫苗接種中心。前總統特朗普政府的衛生官員曾經承諾到12月底讓接種疫苗的人數達到2000萬，但這個數字沒有達到，到目前為止，已有1600萬美國人接種了疫苗。

白宮表示，拜登的命令，加上他向國會提出的1.9萬億美元的新冠病毒救援方案，“將有助於保持工作者的安全和健康，讓更多美國人重返工作崗位，並最終減少病毒的傳播。”

這個大流行病已經造成超過40.6萬美國人死亡，2,440萬人感染，這兩個數字都高於任何其它國家。

與此同時，多州的政府正在抱怨沒有得到足夠的疫苗。白宮表示，從下個月開始，美國疾控中心將啟動一項計劃，向當地藥店提供疫苗。目前，大多數疫苗都是在當地政府中心注射的，或者提供給養老院的老人。

拜登努力讓聯邦政府在抗疫鬥爭中掌握更大的指揮權，這與特朗普決定把控制權讓給美國50個州的州長的決定有著明顯的不同。

特朗普的做法導致各地在關閉和限制學校商家以及戴口罩等方面有很大差異。白宮說，拜登將命令美國教育部和衛生與公共服務部“為學校、托兒所和高等教育機構安全的重新開放和運營提供指導。”

為了保護旅客，拜登計劃要求在機場和某些公共交通工具上戴口罩，包括許多火車、飛機、海上船隻和城際巴士。星期三，他在上任首日還下令在聯邦政府的地產範圍內強制佩戴口罩。

根據周四的一項命令，前來美國的國際旅客將被要求出示新冠病毒檢測陰性的證明，並在抵美後遵守美國關於自我隔離的規定。

新冠病毒已在本州奪走了1,843條性命，確診人數已接近13.6萬人。雖然疫苗出現，但政府各方還需配合才能有效地減低疫情。

今天本州的新增確診病例有849宗，新增死亡有11人。有最多病例的是麥魯瑪縣123人，華盛頓縣110人，馬里恩縣87人，加卡瑪士縣71人。

同時，在本州的衛生局今天發表的報告中，顯示年輕人的新冠病毒確診率低。報告指，自本州出現新冠病例開始至2021年1月5日至，兒童（18歲以下）只佔11%，即有119,488宗，至於患有兒童多系統炎症綜合症（MIS-C）的只有7人。

根據報告，雖然兒科病例有所增加，但與成年人相比，兒科患者出現嚴重新冠病症的可能性低得多。只有0.9%的兒童患者需住院診治，相比之下，成人則有6.2%需住院。