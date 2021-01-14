拜登擬公佈新一輪紓困方案 包括2000元直接發錢
（綜合報導）當選總統拜登週四會公佈一項最新紓困方案，其中包括2000元直接發錢措施。他表示，爲幫助美國經濟走出困境，這項計劃的支出將達到“數萬億元”。
拜登表示，“我們將提出一套完整的方案”來處理“一系列問題”，“耗資會很巨大。”
1月20日之後，民主黨將實現同時控制國會參衆兩院和白宮的“完全執政”，拜登更加堅定地表達了對2000元直接發錢的支持。
他周日發推表示：“當你不得不在付房租和養家糊口之間做出選擇時，600元是遠遠不夠的。我們需要2000元的經濟紓困支票。”
目前尚不清楚拜登計劃直接發放2000元，還是會像一些人提議的那樣，在此前600元的基礎上再發放1400元。
拜登一直呼籲，需要新一輪紓困方案以重振因新冠大流行而遭受重創的經濟。
他指出：“左翼、右翼和中間派經濟學家的壓倒性共識是，爲了防止經濟今年崩潰或變得更糟，我們現在應該投資大量資金來促進經濟增長。”
拜登說：“我們需要向家庭和小企業提供更多的直接救濟，包括完成向人們發放2000元直接救濟款的工作。”
勞工部最近公佈的數據顯示，美國雇主去年12月份裁減了14萬個工作崗位，這是4月份以來的最大月度降幅。失業率爲6.7%，失業人口爲1070萬人。
據悉，拜登的提案除直接發錢措施外，還將延長和擴大失業救濟；向州和地方政府提供更多援助；爲分發疫苗和學校提供資金；爲租房者提供更多保障並繼續資助小企業。