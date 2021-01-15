拜登推1.9萬億元拯救美國方案　個人紓困金加碼$1,400

（綜合報導）美國當選總統拜登周四公佈了1.9萬億刺激方案，他的過渡團隊表示，這個方案將可拯救美國經濟，並將病毒打敗。

方案中主要的細節有：

－向大多數美國人直接支付1400元，連同12月的600元在內，紓困總金額將達到2000元；

－將聯邦每週失業救濟金提高到400元，並延長到9月底；

－將聯邦最低工資提高到每小時15美元；

－撥款3,500億元用於州政府和地方政府援助；

－撥款1700億元用於K-12學校和高等教育機構，幫助安全開課；

－撥款500億元用於新冠病毒檢測；

－撥款200億元用於全國的疫苗計劃；

－當年的兒童稅收抵免額（Child Tax Credit）由部分可退還調整爲全部可退還，並將抵免額提高到每個孩子3000元（6歲以下孩子爲3600元）；

－將針對租客的驅逐和針對供屋人士的止贖暫停期限延長至9月底。

方案還詳細列舉了向小企業、特別是由少數族裔創業者擁有的小企業提供救援的內容。拜登還制定了目標，要在他1月20日上任後100日內接種1億劑疫苗。

如按拜登所指示，將現金發放金額增加到2000元，這意味著美國財政支出要額外增加4,640億元，和政府的舉債要進一步擴大。但共和黨多為保守派，一直認為美國政府擴大支出的行為會導致債務失控。

拜登在全國講話中說：“我知道我的計劃並不便宜，但如果不做的話，我們是擔當不起的。如果我們現在大膽、明智地投資，並且集中關注美國的勞工階層和家庭，我們將可加強全國的經濟發展，減少不平等現象。”

向美國人發放2,000元是民主黨普遍同意需要優先考慮的問題。去年年底，民主黨控制的眾議院已迅速投票通過給國民發放2,000元。今次，同樣是要看參議院了。

在贏得佐治亞州決選後，民主黨已成功拿下參議院50個席位，與共和黨平分秋色。因當選副總統賀錦麗將出任參議院議長，並擁有決定性一票，所以民主黨已取得參議院實際的控制權。

然而，近2萬億元的法案規模可能會遭到共和黨人的反對。但拜登官員周四表示，他們樂觀地認爲，目前的纾困計劃已經包含了足夠的内容，以獲得不同政治立場議員的支持。