拜登就職演說後立即行動 將一口氣簽12項行政令
（綜合報導）即將上任的白宮幕僚長羅恩·克萊恩（Ron Klain）16日表示，拜登將會在週三就任總統當日簽署12項行政命令，推翻多項特朗普政策，以應對新政府所稱的美國“四大危機”——新冠疫情、經濟衰退、種族不平等和氣候變化。行政行動有多種形式，包括行政令、總統備忘錄和對內閣機構的指示。
在一封名爲“前十天概述”的備忘錄中，克萊恩向即將上任的白宮職員詳細闡述了拜登上任頭十天的計劃。他說，“在當選總統拜登就任後的十天裏，他將採取果斷行動解決這四個危機，防止其他緊急和不可逆轉的傷害，並恢復美國在世界上的地位。”
據報導備忘錄顯示拜登的計劃包括:
週三：重新加入巴黎氣候變化協議，撤銷針對多個以穆斯林人口為主的國家實施的旅行禁令，延長聯邦學生貸款還款的凍結期，停止驅逐和取消抵押品贖回權，以及在聯邦物業內和跨州旅行時強制戴口罩。
週四：拜登將簽署與重新開放學校和企業有關的行政措施。
週五他將“指示他的內閣機構立即採取行動，爲受這場危機嚴重影響的工薪家庭提供經濟援助。”
接下來的一周：拜登將採取“重大的初步行動促進公平，支持少數族裔社區和其他服務不足的社區發展”。他還將採取行動解決氣候變化問題，擴大醫療健保的覆蓋人群，並“恢復我們的移民體系和邊境政策的正派體面”。
在這些措施中，大多數是逆轉特朗普的政策，不需要國會採取行動。
但是，拜登將會公佈為超過1,110萬無證移民提供公民身份的路徑，和提高聯邦最低工資到每小時15元，以及用於新冠疫苗接種和濟刺激經濟的1.9萬億美元的支出提案等，都需要立法，並估計將在由民主黨略佔優勢控制的國會兩院面臨阻力。
克萊恩說：“美國民衆於去年11月投票，以壓倒性多數票選出拜登。但是，他們也選出了一個勢均力敵的參議院。我們必須找到辦法讓民主黨和共和黨一起把事情做好。”
拜登將於美東時間週三中午正式就職。克萊恩告訴CNN，拜登的就職演說將傳達“推動國家前進的資訊，團結的資訊，把事情做好的資訊。”