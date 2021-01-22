拜登就職後 暴力示威出現波特蘭
（本報綜述）20日是新總統拜登的就職大日子，許多俄勒岡人為拜登就職和特朗普脫離政權感到高興，同時他們明確地表示將繼續推動新政府進行重大改革。
雖然全州作出戒備，但在西林州議會大樓的多場大規模示威未有出現，只有數名特朗普支持者和拜登支持者在場，可以說是平安渡過；但在波特蘭市卻有數場的示威活動，
其中最極烈的一場示威是在南區，聯邦執法人員出動催淚氣驅趕人群。當時約有150人遊行到移民和海關執法局大樓外聚集，他們向大樓投擲石頭、雞蛋，並在外牆噴上「現在就讓家庭團聚」。晚上約9時半，聯邦執法人員宣佈這為一場非法集會，當知道有示威者破壞大樓設施後，執法人員用催淚氣驅趕示威者，示威者向他們投擲石頭、雞蛋、水瓶、胡椒噴霧等。被趕離的示威者曾多次企圖重返現場。警方拘捕了7名人士。
另一場示威則針對民主黨，向俄勒岡州民主黨總部進行破壞。在下午二時，多次成為示威群眾聚集之地革命大廳（Revolution Hall）外，開始有群眾聚集。一小時後，有100多人，全身穿上黑色衣服遊行到街上，他們是反對拜登上任和反警察的，他們亦提出改革政制和改善教育等訴求，在最高峰時，遊行隊伍有200人。波特蘭警察局指，隊伍中有人與警員對恃並向警員投擲物件。當走到東北9街時，示威者就向俄勒岡州民主黨總部進行大肆破壞，打破外面所有玻璃門窗，又在外牆噴上無政府主義的標誌。警察到場後，示威者四散。最後警方拘捕了8人，並在他們身上搜到了警棍、刺激性噴霧劑、汽油彈、刀等。
除了用暴力來回應拜登上場，也有市民在慶祝政權易手。
周三下午，就有一個名為“就職正義”大車隊遊行，他們高叫支持「黑命貴」，呼籲有更多改革。途經的汽車均響銨表示支持。