拜登宣誓就任總統　呼籲國民團結



（綜合報導）美國總統拜登於周三（20日）近中午時分，在首都華盛頓國會山莊宣誓就任，成為第46任總統，並以78歲之齡成為美國史上年紀最大的總統。在拜登就職前，副總統賀錦麗率先宣誓，成為美國史上首位女黑人副總統。

拜登在最高法院首席大法官羅伯茨監誓下成為總統，會場隨即演奏《向統帥致敬》（Hail to the Chief）。

宣誓儀式完成後，拜登隨即發表就職演說，稱這是民主勝利的一天，並呼籲美國民眾團結起來，因為沒有團結，就不會有和平。

拜登說：“我們必須結束這種不文明的戰争，這場紅州與藍州、農村與城市、保守派與自由派的較量。沒有團結就沒有和平，只有苦澀和憤怒。這是我們面臨危機和挑戰的歷史性時刻，團結才是走向勝利的道路。”

拜登也重提國會山莊近日發生的暴動事件，表示明白國民的憂慮，強調這不等於大家互不信任，再一次呼籲國民包容對方。拜登還對不支持他當選的民眾重申，不同的觀點和意的分歧不應導致分裂，並承諾會當「所有美國人的總統」，亦會為不支持他的人而戰。

在發表演說期間，拜登促請民眾一同為因疫情而逝去、超過40萬名死者默哀，重申要克服挑戰需要不僅是言語，而是「團結」。他指美國已經歷考驗因而變得強大，並將與其他國家恢復盟友關係，再次與世界鏈接。

拜登表示會捍衛憲法、捍衛民主和捍衛美國，最後以「感謝美國

結束長達21分鍾的演講。

完成演說後，拜登使用總統官方推特帳戶首次發文，稱在應對面臨的危機時，已沒有時間可以浪費。他稱今天就會前往白宮的橢圓形辦公室開始工作，為國內家庭提供立即救濟。至於賀錦麗亦接手副總統官推特帳戶，但她首個貼文僅稱：已準備好（為國民）服務。另外，推特更為賀錦麗的丈夫任德龍創建一個「第二先生」的賬戶。

週三上午，美國股市大幅走高，標普500和納斯達克指數均創下新的盤中記錄，股市大漲的主要原因是拜登宣誓就職美國總統，正式結束特朗普政府四年的動盪。