拜登宣佈修改PPP計劃 幫助20名員工以下小企業





（綜合報導）美國總統拜登22日宣佈修改“小企業薪資保護計畫”（Paycheck Protection Program，簡稱PPP），目的是要讓較小型企業，以及由少數族裔、女性所經營的企業，更容易申請到聯邦的援助，使他們能過度疫情的難關。

美國小企業管理局（Small Business Administration）設立一個為期14天的期限，在此期間，只有雇員少於20人的企業和非營利組織才能向“小企業薪資保護計畫”申請貸款。這個期限將從2月24日開始。該期限結束後，大型企業才可以申請貸款，直至3月31日該計畫到期。

PPP去年因為許多較小型企業無法證明既有的金融往來關係而難以申辦貸款，遭受公眾批評與放大檢視，倡議團體則更關切PPP能否協助弱勢族裔和社區。

拜登政府與前總統特朗普政府都強調，社區貸方是確保PPP計畫涵蓋眾商家的關鍵，包括那些無法與銀行交易的對象。

此外，拜登團隊推出1億元的方案，直接挹注獨資企業，如家庭承包商，這類從業人員大多為女性或有色人種。

其他紓困方案還有廢除禁止借方企業有一名持股至少20%者，且此人過去一年曾遭控或定罪非詐欺罪的限制；另允許未有清還學生貸款者尋求相關紓困計畫救濟，政府也豁免非合法居民申請貸款的限制。

拜登說，大約有40萬家小企業在疫情爆發期間倒閉，“還有數百萬家企業命懸一線。”他說：“走在任何一條大街上，你都能看到：空蕩蕩的店面，窗戶上掛著告別牌。也許是披薩店，也許是你過去經常帶家人去吃完飯的地方，或者是總有你需要的工具的五金店。或許是一家得到了社區支持的家庭式經營的小店，反過來，他們也支持了社區。”

拜登將這些“家庭式經營的小店”形容為商業社區的支柱。但卻被那些尋求聯邦政府貸款的“大公司”排擠了出去。他說：“我想說清楚。薪資保護計畫是兩黨共同努力的結果；民主黨和共和黨幫助通過了該計畫。

美聯社分析去年首度試辦的PPP，卻發現許多少數族裔業主一直到前幾周才收到補助款，但許多白人業主早就收到貸款。

2020年12月，國會通過最新的新冠疫情救助方案，為“薪資保護計畫”增加了2840億美元，為員工人數少於10人的企業預留了約600億美元。該法案還提高了員工人數在300人以下的公司的最高貸款額度。

2月22日宣佈對該計畫的修改得到了兩黨的支持。