拜登勝出　將成為美國第46任總統！

（綜合報導）經過4天緊張而漫長的計票後，民主黨候選人拜登在賓夕法尼亞州勝出後至少攬得了273張選舉人票大勝！拜登的勝選，標誌着美國將迎來第一位56歲的黑人女性副總統，賀錦麗。

但截至目前，特朗普還沒有宣布承認敗選，外界尚不知曉他是否仍然堅持認為計票當中出現了腐敗，雖然他本人仍然譴責拜登“急切而錯誤地宣布勝選”，其陣營似乎已經為迎接拜登時代而做好心理預設。無論特朗普願意與否，根據美國憲法，權力交接將在2021年的1月20日中午進行，在這之前，各州都將會確認選舉結果，538個選舉人也將在今年12月一起正式定下新任總統。若確認無誤，特朗普將成為1992年喬治．布什以來，第一位未能連任的美國總統。

勝選消息出爐後，拜登宣布“將做一名所有美國人的總統”，表示自己“感到榮幸，同時感到謙卑”，“隨着陣營告一段落，是時候把憤怒與熾烈的言辭率在身後，是時候作為一個國家，團結在一起”。

俄勒岡州是一個以民主黨為主的州份，對拜登當選，本州的領導人紛紛發推文：

布朗州長：這是一個歷史性的時刻，是美國的一個大日子，是民主的勝利！恭喜候任總統拜登和候任的首位女副總統賀錦麗！現在是時候要戰勝疫情，爭取公義，克服彼此間的異同並攜手合作！

波特蘭惠勒市長：今天，我們看到我們的國家團結一致，表達了我們的立場—誠實、正直、尊重和對共同利益的承諾。我們選擇了拜登，拒絕了特朗普政府的腐敗、仇恨和傷害的政策，這些政策讓我們的國家分裂了長達四年的時間。波特蘭市民，今次的總統選舉是關於我們的未來，我們期望有好的就業、更多的廉租房屋、積極面對氣候改變、以科學根據來應付疫情及繼續承諾有種族平等。我非常高興能成為擁護拜登的城市的市長，由現時起，我們可以向前邁進而不是與一個使我們倒退的政府在鬥爭。我們將有一個與我們合作而不是與我們對抗的聯邦政府。現在是時候來結束我們歷史上動蕩的一頁，並攜手同心的向前邁進。我期待與拜登政府合作，使我們的城市和國家能邁向一個更有誠信、充滿希望和活躍的未來！

俄勒岡州參議員朗．懷登(Ron Wyden）：民主是值得等代的，今天我們慶祝，明天我們開始工作，重建更好的未來！

俄勒岡州聯邦參議員莫克里(Jeff Merkley)：美國選民做出了判決：唐納德·特朗普，你被解雇了！

他們投票贊成道德與進步。他們投票要控制病毒，而不是放棄。 他們投票選出一個對住房、醫療保健、氣候混亂等問題有承擔的總統。

特朗普通過煽動仇恨和種族主義，分裂而不是團結美國人，使我們失敗了。特朗普故意傷害尋求更好生活的難民兒童，將他們從父母的懷抱中奪走，從而在最基本的人格考驗上使我們的國家失敗。特朗普的失敗使我們面臨許多挑戰。作為一個國家，我們必須團結一致，緊迫地努力改變方向，為在職家庭創造更美好的未來。我期待與當選總統拜登及其政府合作，使美國重回正軌！

波特蘭市議員Amanda Fritz：這是美國美麗的一天！