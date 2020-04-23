抗擊疫情 奉獻愛心 轉運中國累計捐贈N95口罩七萬餘隻



（本報記者俄廣才攝影報導）為支援俄勒岡州抗擊疫情，本地中資企業轉運中國公司於4月15日，再次向俄州三家醫療單位捐贈防疫物資。其中PROVIDENCE醫院獲贈N95口罩8,600隻，護目鏡60個；KASIER醫院獲贈N95口罩2,600隻，護目鏡60個；OHSU醫院獲贈N95口罩1,800隻。當天下午，三家醫院分別派出代表前往該公司領取，公司負責人與客戶服務部門工作人員幫院方代表將物資搬運到了車上。

這是自美國疫情爆發以來，中資企業轉運中國公司向本地醫療單位等機構捐贈的第三批防疫救援物資。

KAISER醫院物資供應部經理Jason Penwell，PROVIDENCE醫院代表Frank等，對轉運中國的愛心捐贈表示衷心感謝。他們表示，經過全美總部的努力及各機構的捐助，臨床醫護人員的防護設施已基本上得到了保障，但整體來看仍有一定程度上的不足。近期以來社區各界給予了慷慨捐助，他們對此表示衷心感謝同時寄希望於各界予以持續關注與支持。

到目前為止，轉運中國已經累計為本州醫療單位捐贈了N95口罩17,720隻，護目鏡372個，一次性手套3,000副，專用防護服37套。

據了解，中國武漢疫情爆發時，救援醫療物資嚴重短缺，轉運中國立即進行大量採購，並於2月初將首批捐贈的10,080隻N95口罩、20,000隻一次性醫用手套等救援物資發運至武漢，2月23日，該批物資由武漢市救治新冠病患定點醫院湖北省榮軍醫院接收。

由於當時的中國防疫物資緊缺，轉運中國在經由該公司運往中國的每一件包裹中贈送2隻N95口罩。截止3月下旬，共向中國用戶捐贈了N95口罩43,200隻。本地疫情爆發後，該公司還及時向本公司員工及家庭贈送了N95口罩1,140隻。

武漢疫情得到了有效地控制之後，美國疫情開始爆發，轉運中國把救援物資的捐贈轉向了本州的醫療單位。在所有的捐贈過程中，沒有向接收單位索取用以抵稅的收據。

公司負責人表示，本著一方有難八方支援的精神，目前美國是全球疫情最嚴重的國家，大家聯合起來、團結一致，為及早控制疫情盡一份力。同時做好自身的防護，做好對公司員工的防護，才能最有效地防止疫情繼續蔓延，因為抗擊疫情是目前我們所共同面對的首要問題。

截至發稿時為止，轉運中國為中國武漢以及俄勒岡州所捐贈的防疫救援物資中，僅N95口罩一項已達72,140隻。