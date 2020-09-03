打流感疫苗？美專家：這個時間打是最佳時機



（綜合報導）每年流感季節都讓專家和醫生擔心，今年更因新冠疫情加深憂慮；耶魯大學傳染病學專家Albert Ko說，最大的擔憂是11月或12月至明年3月流感病患增多時，新冠疫情同時升高，讓醫院不勝負荷。

今年施打流感疫苗格外重要，專家說9月和10月是接種疫苗最佳時機；流感預防針有效性會隨時間流逝而減弱，過早打預防針可能意味著在流感末期喪失保護力。

也有專家認為不知道流感潮何時會到來，建議民眾盡早注射疫苗；若恐怕疫苗保護效力在流感季節末期減退，可再與家庭醫師討論補救方法。還有專家建議，如果在秋季已有醫生預約，就到時再打，不要在短時期內兩次去醫療機構也是種保護措施。

除了對雞蛋過敏、不到六個月的嬰兒，及患有某些疾病者，大多數人都應該接種流感疫苗，對65歲以上的人群尤其重要；專家說，流感疫苗已使用幾十年，除了少數條件外，幾乎都安全。

可能同時染上流感和新冠病毒？

美國確有少數被查出兼得流感和新冠的病患，但許多醫生認為這種情況並不尋常；有醫生認為，新冠和流感同屬呼吸道感染，同時染上的可能性不高；但有人說，美國今春爆發新冠疫情時，流感季節已近尾聲，當時的做法是只要測出有流感病毒就不再做其他檢驗；可能沒有測出同時患有新冠肺炎的數目。

今年5月一篇發表在美國醫學會雜誌的論文發現，除了新冠病毒外，美國約有20%的患者體內有其他病毒感染。

專家說，雖然沒有太多實例驗證，但可以想同時染上流感和新冠病毒會更加重病情。