打擊詐騙 美擬全面審查自動撥號電話

（綜合報導）美國聯邦貿易委員會（簡稱FTC）表示，政府25日宣布全面打擊境內電話詐騙集團和不肖分子。當局指出，這些詐騙團夥以及個人一共撥出了超過10億通的詐騙電話，試圖詐取他人金融資訊和錢財。

CNN報導，這次的打擊行動已經查獲近100起案件，其中5起涉及刑事執法。所有案件均由FTC、司法部、15個州和地方政府提出，旨在遏止詐騙集團與不良業者的推銷、詐騙電話伎倆。

參與行動的地方機關，包括：阿拉巴馬州、亞利桑那州、科羅拉多州、佛州、伊利諾伊州、印第安納州、密西根州、密蘇里州、北卡羅來納州、北達科他州、俄亥俄州、俄勒岡州、賓州、德州和維吉尼亞州。

這些行動首先針對的是一些開發語音自動電話Robocall的人。Robocall是一種用電腦自動撥號的系統，可以播放事先錄製的語音內容，是產品促銷和政治競選廣告的常用手段。據報，由佛羅里達州男子巴托利開發的一種軟件可以快速連續撥打數百萬電話。

根據聯邦政府收到的投訴統計，2017年6個月內，全國通過Robocall撥出的電話超過5700萬通。

隨著越來越多美國人頻繁接到廣告電話以及惱人的欺詐來電，Robocall已成為立法的主要關注點。目前參眾兩院都在制定相關法案，以擴大政府限制詐騙電話的權力。

參院的TRACED法案將擴大聯邦通信委員會懲罰撥打詐騙電話者的權力、拉高罰款的限額，並將訴訟時效延長至三年，而不是一年。

眾院小組委員會則在25日討論「禁止不良Robocall電話」的法案。該法案要求聯邦通信委員會充實相關細則，且明確規定Robocall只能在「徵得消費者同意的情況下」撥打。

此外，電信行業最近獲得美國聯邦通信委員會的許可，可以使用技術自行篩選出Robocall的垃圾電話，幫助用戶過濾來電，就像將垃圾郵件篩出後轉到單獨的文件夾一樣。

FTC消費者保護局局長安德魯·史密斯在新聞發布會上說，這些阻止Robocall的新技術將通過電信運營商合作、報告FTC，再交由該局來審查細節，「我們將利用這些投訴來推動我們的執法行動」。