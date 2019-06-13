才剛開始就要結束 亞馬遜停止美國外賣送餐業務

（本報綜述）由於不敵Grubhub和Uber Eats等競爭對手，亞馬遜近日不得不宣傳停止其在美國已經進行了四年的外賣送餐業務，Amazon Restaurants。

亞馬遜稱，外賣送餐業務將於6月24日停止運作，原來負責這一業務的員工們已經得到妥善安排，各有去處。

得到亞馬遜退出的消息當日，Grubhub 的股價大漲8.28%，Waitr Holdings 的股價也上漲了約3.11%。奇怪的是，亞馬遜股價也小幅上漲0.16%，但分析稱亞馬遜的切肉行為被視為有利於長遠發遠。

據了解，亞馬遜2015年開始在美國各地為亞馬遜Prime會員提供餐廳送貨服務的，Prime顧客可以在一小時內或更短時間內得到自己的食物外賣，且免運費。當時來說，外賣送餐是一項非常有錢途的時尚業務。

但，從一開始，亞馬遜就沒有對這個備受市場歡迎的業務大力推廣，直到最近一年，人們才開始留意到亞馬遜有送餐服務。在波特蘭，不少華人餐廳更是準備與亞馬遜合作擴展生意。但正所謂是還沒有開始就已經結束，才剛認識就要分手。亞馬遜宣布關閉在美國的外賣送餐業務，這對不少華人餐館業主來說是非常突然的事。

很多波特蘭網友表示，他們都非常喜歡使用Amazon Restaurants。有人已經吃了多年。

研究數據顯示，外賣送餐的這塊大蛋糕，約80%已被DoorDash、Grubhub和Uber Eats三家切走。亞馬遜再想從中分得一點蛋糕渣本來就已經很艱難。

據悉，亞馬遜旗下原來負責餐廳業務的Prime Now部門，已成為該公司雜貨配送業務的重點，包括全食超市（Whole Foods Market）的產品。

分析認為，亞馬遜並沒有真的甘心退出在美國的外賣送餐業務，他們正在物色收購一些有競爭力的外賣公司。暫時的分手，或許真的是為了更久的相聚。