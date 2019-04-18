所有國家公園4月20日免費入場

(本報綜述）好消息！ 4月20日至28日為全美國家公園周，為慶祝這個隆重的公園周，國家公園管理局下旨：所有國家公園在4月20日星期六免費！免費！免費進場！重要的事重複三次！

俄勒岡州風和日麗，山好，水好，你更好！外面的世界這麼大，何不出去走一走？帶上好友，約上知己，拉著小朋友們一起到戶外探索大自然，了解歷史和文化！

那麼，俄勒岡州值得我們非去不可？

火山口湖國家公園Crater Lake National Park

美國最深的湖泊和世界上第七深的湖泊位於俄勒岡州南部喀斯喀特山脈的火山湖國家公園。

約翰迪化石床國家紀念碑John Day Fossil Beds National Monument

約翰迪化石床國家紀念碑令人嘆為觀止的風景是遊客可以探索古老植物和動物的地方。

劉易斯和克拉克國家歷史公園Lewis and Clark National Historical Park

通過參觀太平洋沿岸的12個景點，重溫美國著名探險家在劉易斯和克拉克國家歷史公園的戲劇性故事。

俄勒岡洞穴國家紀念碑Oregon Caves National Monument

俄勒岡州洞穴國家紀念碑位於俄勒岡州的大理石大廳，擁有復雜的大理石洞穴系統，珍稀植物和動物以及戶外探險。

整個國家公園周（4月20日至28日）還有不同的活動，以幫助人們回歸自然，並支持當地的公園。