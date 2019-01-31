房市低迷！去年12月全美房屋銷售率跌至三年最低點

（綜合報導）去年12月份的數據顯示，美國房屋銷售跌至三年來最低水平，房價漲幅大幅放緩，表明房屋市場進一步失去動力。

全美房地産經紀人協會周二表示，上個月成屋銷售下降6.4%，經季節性調整後年銷售率爲499萬套。這是自2015年11月以來的最低水平。去年11月的銷售速度較之先前報告的532萬套略微修改至533萬套。

12月份的房屋銷售遠不及此前預測，據路透社調查，經濟學家曾預測12月成屋銷售將下降1.0%至525萬套。

二手房銷售占全美房屋銷售的90%左右，比去年同期下降10.3%。 2018年全年售房量下降3.1%至534萬套，爲2015年以來的最低水平。

住房市場受到更高的抵押貸款利率以及土地和勞動力短缺的影響，導致庫存緊張和房屋價格上漲。但仍有一些樂觀因素。30年期固定抵押貸款利率已經下降至四個月以來的低點，放緩集中發生在去年12月下半月，房價通脹正在放緩。

上周的一項調查顯示，由于對現在和未來六個月的市場狀況以及買家流量的樂觀情緒，1月房屋建築商信心反彈。房屋建築商希望抵押貸款利率的放緩「將有助于住房市場在我們步入新一年時繼續適度增長。」

然而，聯邦政府長達一個月的停擺也推遲了新房銷售、房屋開工和建築許可的數據發布，這使得了解住房市場變得更加困難。上個月，四個地區的成屋銷售均下降。12月市場上有155萬套房，低于11月的174萬套，但高于一年前的146萬套。

按照12月份的銷售速度，目前耗清庫存需要3.7個月，低于11月的3.9月。供需六至七個月被視爲供需之間的健康平衡。

12月份現有房價中位數較去年同期上漲2.9%至25萬3600美元。這是自2012年2月以來的最小漲幅。