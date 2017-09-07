房價貴到離譜 香港進入新共居時代

（綜合報道）房價高居世界第一的香港正在興起「共居」風潮，年輕金融業員工正在宿舍式住宅裡共同生活。這樣的居住模式已經開始在全球悄悄流行起來。

香港島南邊高級新建住宅區「迷你海洋站」市場經理張倩德說，在此租屋的包括一名投資銀行家和一名銀行實習生。

全球開始流行共居模式，紐約、倫敦和上海青年和節節上漲的房價拚搏之際，香港高得嚇人的房價，也間接推動當地開始流行起這種居住型態。香港2015年後至少有6個正在出租或待租的共居建案。

33歲的行銷經理何妮可則正在等待另一個建案啟用，屆時最多將有9個室友和她一起入住新家。

Synergy Biz Group Ltd.共同創辦人黃兆麟說：「負擔得起的住宅對較年輕的世代來說選項有限。」他說，這種共居的生活形態適合畢業後的學生和渴望團體生活的人們。Synergy Biz Group Ltd.是一間專門開發共同工作和共居建案的公司。

何妮可將住在九龍油麻地一棟屋齡約50年、經過Synergy Biz改造的老宅。這個叫作「書匯」的建案有可供下廚與社交的公共空間，浴室也是共用的。「書匯」每月租金為港幣3500元到5500元不等。

何妮可想要認識新朋友，和他人共享房間並沒有使她卻步。她說，她在日本唸書時已經和人共居過了，目前在老家也和姊妹住在一起。

她說：「只要能擁有自己小小的私人空間，就已經夠好了。」