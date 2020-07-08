戴口罩真是這樣難嗎?有需要騙人嗎? 政府提醒商戶不要接受這卡



由於疫情持續攀升，多州政府都立法規定民眾外出要戴口罩，希望這樣可緩減新冠病毒的蔓延。原來這是一個能夠保護別人和保護自己的簡單又科學的方法，卻偏偏有人極力反對。有人因此而製造假的免戴口罩證明，作為他們的一面「免戴金牌」。

有騙徒自製證明卡，卡上顯示簽發機構是呼吸自由組織（Freedom to Breathe Agency），卡上標明：持卡人“有風險”，並根據《美國殘障人士法》不能佩戴口罩。任何質疑這卡的人士可被處以75,000元或以上的罰款。

美國政府和華盛頓州的緊急應變部門在六月底發出警告，指出政府並沒有發出任何類似的證明卡，這是騙人的，呼籲商戶不要受蒙騙，也不需理會持這卡的人士，繼續要求他們佩戴口罩方可進店內。

華盛頓州由今天起（7日）禁止商家向沒有戴口罩的顧客提供服務。5歲以下的兒童不在法令要求的範圍內，不過法令建議3至5歲兒童同樣佩戴口罩。此外，由於醫療原因無法佩戴口罩、或是需要與聽力和語言障礙者交流的人被可免戴口罩。

華盛頓州是美國最早出現新冠肺炎確診病例的州。截至目前，該州累計新冠確診病例已超過36,000宗，死亡人數有1,349人，在美國各州排名第23位。

戴上口罩真的是那些難嗎？新聞報導中也經常出現有顧客拒絕帶口罩而被拒進入商舖內的新聞，在大波特蘭地區也不例外。日前，網上瘋傳一段影片，片中看到一名老婦到Hillsboro 的Costco 購物，當她進店時，店員要求她戴上口罩，從片中看到，當時她的口罩已掛在一邊耳上，但她就是不戴上口罩，說要行使憲法權利，店員要求她出店內時，她卻坐在地上不走，在店內擾嚷一番。