憑30年教學經驗　應馬麗珍參選麥魯瑪縣教育服務區委員

（本報訊）本地華裔教育工作者應馬麗珍女士（Helen Ying）正式宣佈參選麥魯瑪縣教育服務區MESD第二位置，Helen 希望將她過去三十年的教學經驗發揮在這位置上，使MESD成為學生和職員都能受惠的地方。周二晚在老城的Northwest Health Foundation 內舉行了競選起跑活動，數十名支持者出席。

當晚出席的人士包括前波特蘭市長湯姆．波特夫婦、MESD董事局副主席Stephen Marc Beaudoin、州參議員Alissa Keny–Guyer等。

活動開始，先由前波特蘭市長湯姆．波特先作介紹，波特首先指出，應馬麗珍女士擁有所有合適的當選條件。他又指出麥魯瑪縣教育服務區是一個龐大的機構，要應付全區共八個校區的10萬名學生。憑著應馬麗珍女士在教學的經驗、對教育的熱誠和遠大的景願，波特強調：最重要是她的理念是「服務大眾」。

應馬麗珍在講話時表示，她在學校的30年工作經驗，非常了解縣和學校的運作，而她亦有很多有關的親身經歷。她說出其中一經歷，在20年前她的學生中有一名患病的學生，在教育方面極需要特殊照顧，當時學生的家長為這名兒子四處奔走，一直為兒子能得到教育的機會爭取，最後這名家長成功了。應馬麗珍指出，家長有自己的工作，不斷與學校爭取亦是另一份工作，但如家長不能抽時間去爭取的話，他們患病的兒子就不能像正常學生一樣接受教育。她說：不同的學生有不同的需要，她希望當選後，能用她之前的經驗，幫助有不同需要的學生。

應馬麗珍認為，現時MESD並未有足夠的項目照顧不同需要的學生，而且MESD一直都沒有一套成功的準則，當選後，她希望能為MESD設立一套準則來衡量不同項目的成功與否，從而改善項目，配合需要。

應馬麗珍向在場人士表示，她非常高興得到大家的支持，並認為她是合適的人選，她希望在今次的競選路程中，有大家同行。

最後，來自MESD董事局副主席Stephen Marc Beaudoin亦來為應馬麗珍講話，他說：「服務就是愛」。他指出，對精神健康有問題的學生、超過100名在教導所的學生、要長期住醫院的學生來說，MESD有一套最好的教學系統；目前MESD需要的是有個性、有愛心、有熱誠的人士來幫助推行這些特別的教學工作，Stephen說：應馬麗珍擁有這些條件。

MESD麥魯瑪縣教育服務區管轄下有八區（Centennial, Corbett, David Douglas, Gresham-Barlow, Parkrose, Portland, Reynolds, Riverdale）的學校共10萬名學生，與區內的學校作緊密的合作，為學生提供不同的課程和服務，目的是要讓有不同需要和背景的學生都能得到接受教育的機會。他們服務的範疇包括學校的健康服務、特殊教育、科技、另類教育、戶外學校及改善學校等。MESD擁有8,000萬元財政預算，照顧麥魯瑪縣由幼稚園到12年班的學生，在全縣的學校提供護士服務，添置及管理科技設備，為身處監獄和醫院的學生提供教學服務，向有需要的學生，特別是一些被社會遺棄的學生，提供另類或特殊教育等。

應馬麗珍女士從事教學工作30年，在退休前，曾任Parkrose 高中，Molalla 高中副校長。退休後，積極推動認識華人在本州的歷史工作，到過本州多個地方介紹本州的華人歷史。年前成功爭取到州議會通過在本州學校歷史課程中加入不同族裔的歷史的議案，包括華人歷史；為落實議案上月更成功游說州教育部通過撥款。

應馬麗珍表示，如能成功當選的話，這將有助她推動多元文化學習的理想。

今年的投票日是5月16日，選舉事務處即將寄出選票，選民可留意選票內容。