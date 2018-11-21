慶祝節日季 比弗頓舉行聖誕樹亮燈儀式暨德國節日市場

(本報訊)11月30日和12月1日一連兩天，比費頓將舉行一年一度的聖誕樹亮燈儀式暨德國節日市場活動。社區居民除了又可以欣賞到五彩繽紛、千姿百態的聖誕樹，還可以身臨其境感受到歐洲的節日傳統！機會難逢，還等什麼呢？快快約上三五好友或帶上家人一起去參加吧，錯過了又要等一年！

演出將在30日星期五下午6點於City Park開始，緊接聖誕樹亮燈儀式于7點半舉行，音樂表演也在8點隆重登場！

一連兩天的德國節日市場更是帶來了歐洲冬季節日的傳統，包括德國美食，工藝品，現場音樂，葡萄酒和啤酒品嘗等等！City Park將重現奧地利、德國和瑞士各個村莊冬季露天市場的節日和溫馨氛圍。無論你是想享受美食和飲料，還是購買獨特的手工製品，絕對是一個好機會！來自當地30多家當地工匠和食品供應商，包括Edelweiss Sausage and Deli，Altengartz，Fressen Artisan Bakery等都在那裏設攤位。

慶祝節日當然少不了音樂來助興，多個樂隊如Mo Phillips, the GIS Choir, ACMA Classical Alive, Tirolean Dancers 和 Chervona屆時將閃亮登場進行音樂表演。

另外，還有小朋友們最喜歡的與聖誕老人合照！在星期六，從上午10點至下午3點，都可以在家庭帳篷見到慈愛的Santa並與其合照。

欲參與本次節日慶祝活動，請參考以下完整時間表：

11月30日星期五| 下午 6點到9點

6點| 歡迎音樂

7:30 pm | 聖誕樹亮燈儀式

晚上8點| 德國節日市場音樂表演

12月1日星期六| 上午10點至晚上8點

上午10點至下午3點| 拜訪聖誕老人

3 – 6 pm | 家庭活動

City Park地址：SW Hall Blvd & SW 3rd St，Beaverton.

溫馨提醒參與活動或居住在City Park附近的朋友，11月30日星期五，SW Hall Blvd和SW Watson Avenue之間的SW Fifth街將關閉，從下午5:30開始，車輛在SW Hall Blvd只可以向北單向駕駛。另外，City Park城市公園停車場將於11月29日星期四至12月2日星期日關閉，以便進行活動安排和清理。

欲瞭解更多資訊，請訪問 www.BeavertonOregon.gov/TreeLighting 或致電社區活動熱線503-526-2559。如遇惡劣天氣，請查看網站或在活動當天致電熱線以獲取最新資訊。