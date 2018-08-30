慶祝俄勒岡小徑175年歷史　市民可免費乘座馬車遊市中心

（本報訊）俄勒岡小徑是美國西部歷史中的一個重要角色，為慶祝俄勒岡小徑175年歷史，由8月28日至31日，每天早上十時至下午二時，本市一共乘公司Lyft與俄勒岡州旅遊團體，在旅遊局及Lyft的贊助下，為市民提供免費乘座馬車遊市中心的活動。

奧勒岡小徑（Oregon Trail）是19世紀北美大陸西部拓荒時代美國的開拓者、移民通行的主要道路之一，從1811年至1840年由毛皮貿易商和貿易商所鋪設，只能步行或騎馬。小徑跨越超過一半的大陸，長達2170英里，始於密蘇里州的獨立城，貫穿堪薩斯州、內布拉斯加州、懷俄明州、愛達荷州和俄勒岡州。經過無盡的平原，連綿起伏的山丘和山口的漫長旅程，在俄勒岡州的威勒米特谷結束。

俄勒岡小徑早期的歷史可以追溯到美國歷史上的一次偉大探險：劉易斯和克拉克的遠征。1803年，美國從拿破崙手裡買下了兩百多萬平方千米的法屬路易斯安那地區。對於這片新來的領土，美國人知之甚少。於是，美國總統傑斐遜派出了劉易斯和克拉克兩位軍官，帶領一支探險隊去考察這片廣大的區域。

1804年，劉易斯和克拉克的隊伍從聖路易斯出發，沿著密蘇裡河逆流而上，進入了未知的荒原。在隨後的兩年時間裡，這支探險隊克服了重重困難，經歷了各種危險，圓滿地完成了任務，也留下了各種各樣或動人或荒誕的傳說。

1806年，探險隊回到了首都華盛頓，劉易斯和克拉克都成了英雄。他們不僅為美國帶回了關於西部的珍貴資料，還替美國宣示了在北美大陸以及西北部太平洋沿岸的主權。更重要的是，他們出版的旅行日記，為美國人詳細講述了西部荒野裡的種種商機。這其中最吸引人的，是生活在西北部河流裡的海狸（Beavers）。

從17世紀開始，北美的海狸就在歷史中扮演起重要的角色。海狸毛皮做成的衣物，在歐洲的上層社會很受歡迎，可以賣出很高的價錢。北美洲生活的眾多海狸，曾經吸引了法國人、荷蘭人乃至俄國人到北美洲進行殖民貿易活動。到了19世紀，經過幾百年的捕殺，美國東部的海狸數量已經大幅減少。但劉易斯和克拉克的日記裡，明確記載了西北的俄勒岡地區還生活著許多的海狸。在商人的眼裡，海狸就是金錢。於是在1810年，紐約的毛皮商人·阿斯特組建了太平洋毛皮公司，準備去遙遠的蛇河-哥倫比亞河流域進行開發，同時獵取海狸毛皮。

阿斯特對這片土地上海狸毛皮的興趣，正好被傑斐遜總統利用。於是，阿斯特的太平洋毛皮公司對俄勒岡地區的開發，便有了政府的支援。

1811年，太平洋毛皮公司派出一支先遣探險隊去開發俄勒岡。他們沿著劉易斯和克拉克走過的路線開始了西征之旅。後，經過無數的困難和歷險，美國終於正式染指西海岸，成為了一個疆域跨越整個北美大陸的國家。

自此毛皮商人們在俄勒岡小徑上穿梭來往，在俄勒岡地區建起了許多貿易據點，俄勒岡小徑也成了毛皮商人通往太平洋海岸最便捷、最安全的道路。在南北戰爭之後，俄勒岡小徑的地位被橫跨北美大陸的太平洋鐵路所取代。見證了美國西部開發歷史的俄勒岡小徑，除了被納入了國家公園體系外，更因是美國歷史的重要遺蹟而被保護和銘記。