慈濟波特蘭人文學校圓滿結業式

（社團來稿）五月二十日這天中午，慈濟波特蘭人文學校結業式突破傳統，全體大隊人馬移師Cook Park舉行，藍天綠樹配上大遍草坪，大朋友小朋友都可以在大自然裡盡情放鬆身心。黃慈炯校長在結業式開場致詞時，以「石頭湯」故事為例，感謝為籌辦這次活動默默付出的志工、老師與家長，從場地布置到遊戲設計、活動規劃，都是許多人貢獻心力及時間，才能得到圓滿結果。

為了鼓勵小朋友勤勉向上，認真進取，學校設立了學年總成績排名全班前百分之三十的書香獎，以及全學年請假、遲到或早退合計須在一次以下的勤學獎。成績評比除了作業、考試與聽、說、讀、寫之外，還有態度分數，期盼同學受到人文教育的薰陶，能夠有品學兼優的健全人格發展。能夠從校長手中領到書香獎的同學，不但成績優異，個個也都是有禮貌、守規矩，敬業樂群的好孩子。

許多孩子每逢週末都有課外活動，甚至常常有各種比賽，時間難免與人文學校衝突。上台接受勤學獎表揚的雖然是小朋友，但真正的幕後功臣絕對是辛苦堅持的家長們。勤學獎規定嚴格，並不容易獲獎，今年總共有44位同學達到標準，非常難得，讓人欣慰。

多年以來擔任學校與家長之間溝通橋樑的總班代 林昭輝 ，在結業式上獲得校長特別表揚。五冊班翁瑩蓁老師與女兒載歌載舞的精彩演出，炒熱全場氣氛，緊接著登場的親子遊戲，必須以呼啦圈完成協力挑戰，小朋友們躍躍欲試，勇於接受挑戰。

闖關活動是今年結業式壓軸戲，小朋友累積連過八關，就可以換得美味可口的冰棒一支，而闖關活動場地則是三位志工，一大早九點鐘便提前抵達負責準備，讓人感動。許多小朋友順利過關後，品嚐著好不容易得來的戰利品冰棒時，掩不住燦爛笑容與開心神情。活動接近尾聲，志工與家長們合力清理場地，讓公園不留任何垃圾或髒亂。有小朋友依依不捨說：「明年還要再來！」（文：梁維宏 攝影：蔣巨濤 ）