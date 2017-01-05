慈濟歲末社區溫馨蔬食聚會

（社團來稿）波特蘭慈濟志工利用2016歲末年終的最後一天，租借華盛頓州的溫哥華市Cascade Park Community Library的社區活動中心，舉辦了一場溫馨的蔬食聚會。

當天中午是以蔬食Potluck 的形式聚餐，一共有近60個人來參與，活動開始，由策劃人也是今日的主持人林芷筠師姊 向大家說明舉辦此項活動的三層涵義：一是慈濟志工與社區人士交流聯誼；二是向社會大眾推廣蔬食環保的理念；三是分享親子教養的概念。

活動在熱鬧的兒童手語 〈幸福的臉〉帶動中揭開序幕，之後大家依序拿著自備的餐具，享用各家帶來的蔬食美食，二三十道色香味俱全，令人看了目不暇給、垂延欲滴，誰能說蔬食不夠美味呢！

一面品嚐美食，一面和新舊朋友們愉快的話家常，其樂無窮。飯後大家先共同觀賞了幾支有關於全球暖化和環保的影片，若要減緩地球暖化效應，最直接且最有效的方法，就是茹素。一個人若是能吃素一天，不但可以減少約4公斤的生畜碳排放量，也可以節省下約880加侖的水資源，所以不要小看自己，你我都有改變世界環境的可能性。慈濟也因此發起每年的1月11號 【111世界蔬醒日–111 Ethical Day】，鼓勵大家在這一天一起茹素愛地球。

活動中大家也一起錄製了約30秒的影片，呼籲響應【111世界蔬醒日】鼓勵大家一人一天素一起愛地球，希望養成日常生活習慣，讓更多的人一起來茹素，愛護我們的地球。

活動的第二個部分是透過播放2016年慈濟人在美國及全球的行善足跡簡短影片，回顧2016年當全世界發生了一些天災人禍，慈濟人及時參與救援。如果您想深入了解詳情，主持人邀約歡迎您來參加1/29/2017 (星期日)下午一點，在比佛頓的 Conestoga Middle School慈濟社區歲末祝福會。

由於與會的來賓多數是為人父母的家長，所以主持人也準備了和大家分享父母的教養觀念，從觀看美國歐普拉秀訪談「覺醒父母」一書的作者Dr. Shefali的分享，以及TED影片中教養專家對於地陪伴孩子共同成長。主持人也請現場的爸媽們分享自己對孩子有什麼期待？多數人的願望都是自己的孩子健康、平安，希望孩子將來長大能夠獨立、有自信、有智慧，而且有慈悲心願意付出的人。

接著是禮物的交換，拿禮物同時分享自己手中的靜思語。參與這次活動大家都很歡喜，許多人分享活動感言，感謝能參與今天這樣的聚會，樂意支持慈濟理念，也希望以後要多帶家人參與慈濟活動。

最後主持人用［愛與關懷］的手語歌曲，帶動大家為天下眾生祈福，為此次活動劃下圓滿句點。即使當天外面正下著雪天氣非常的寒冷，但是大家的心卻是溫暖的。

在此邀請大家一起來簽署支持Ethical Day【111 世界蔬醒日】，一人一天素、一起愛地球。

http://www.tzuchi.us/Ethical-Eating-Day/