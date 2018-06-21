慈濟愛灑馬歇爾聯合莊園長青公寓

記錄：吳微

拍攝：張東彬，Randall Udouj

（社團來稿）慈濟波特蘭聯絡處的志工們在6月9日週六下午與位於波特蘭市21街的馬歇爾聯合莊園長青公寓（Marshalls Union manor）的長輩們共度了一個愉快的下午。載歌載舞，歡聲笑語，也算是提前慶祝即將到來的父親節和端午節。長青公寓裡住有不少中國和台灣老人。志工們還邀約來十二街公寓的同胞們，濟濟一堂有近五十位長者。

先觀看了一段證嚴上人的開示，接著志工孫錦蓮帶動大家做了一套健康操，從手部到眼部，最後大家站起來全身一起動一動。暖場的效果非常好，大家的精神和興致都被提了起來。接著是專業的古箏表演，由瀟馳帶來的兩個經典曲目《漁舟唱晚》和《紡織忙》，分別代表了山東和廣東這一北一南兩個流派。

長青公寓長者們在文藝表演上，也是人才濟濟，完全可以獨立拿出一台好節目了。有舞蹈《太極扇》，手中那粉紅的扇子就好像一片片的桃花，舉手投足都是那麼專注又優美。之後的《青春舞蹈》節奏明快，可不要小看，裡面還有一位90歲高齡的俄羅斯裔老奶奶呢，手腳靈活跳得一絲不苟。

余光珮老師演繹京劇名曲《梨花頌》，音色高亮端莊，就和她身著旗袍的扮相一樣，完全看不出就快八十歲的人，一曲終了餘音繞樑。沙唯順老師的《北國之春》唱起思鄉之情，故鄉啊故鄉，我的故鄉，何時能回你懷中。因為慈濟的志工大多從台灣來，沙老師又加唱一首《綠島小夜曲》，優美的旋律讓大家都想上台一展歌喉了。

慈濟志工帶來一首《認識你真好》的手語，『感恩是水，尊重是河，愛是廣闊的海，滋潤生命不再有陰霾』。人生步入晚年也可以一樣豐富精彩，如果每個人都走出自己的小我，認識身邊的人，大家互相愛護，滋潤照亮彼此的生命。

上個月的浴佛節和母親節上，有專門為母親奉茶的活動，當時幾位年輕媽媽動容的淚水還讓大家歷歷在目。今天，也特意將在場最高壽的幾位長者邀請到前台，由相對年輕的志工們為他們奉上一杯甘甜的熱茶。大家生活在美國，即便有家人也不一定在身邊。在當下這一刻，每一位長者都彷彿是我們的父母。在生命無限的輪迴中，又何嘗不是如此呢。

在手語《一家人》的歌聲中，聯歡的氣氛到達最高潮，志工們走到每張桌子邊，拉著觀眾的手，大家一起比著歌詞，或者互相拍手擁抱。我們都是一家人，不分彼此。

有歌聲有笑聲的聯歡之後，當然不能缺少美味的茶點，慈濟志工準備有玉米糕、桂圓枸杞黑米糕、海燕窩、壽桃、毛豆、烤薯條、小粽子、起司糕和南瓜餅等，還有香濃的芋頭西米露和水果盤。

一個愉快的下午在大家的歡聲笑語依依不捨中還是結束了。願長者們每一天都能健康、充實和快樂。