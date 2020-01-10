慈濟基金會波特蘭聯絡處1月份活動時間表

會所開放時間：星期一至五 ：10:30 –14:00，星期六：13:00-16:00（假日除外），會所：BG Plaza（3800 SW Cedar Hills Blvd., #194, Beaverton），電話：503-643-2130

波特蘭慈濟人文學校：每星期日13:00–16:00 pm，上課地點: Conestoga Middle School（12250 SW Conestoga Dr, Beaverton）

港安復健院探訪： 1/4 (六)互動及表演，1/18 (六)BINGO 遊戲， 10:00 – 11:00am，地點: 3540 SE Francis St. Portland

Gresham復健院探訪： 1/11 (六)， 10:00 – 11:30am，地點: 405 NE 5th St., Gresham

俄勒岡西區食物銀行：1/11（六），9:00–11:00am，地點:1870 NW 173rd Ave, Beaverton

麥當勞叔叔之家探訪： 1/11送晚餐及交流， 17:30-19:00 pm，地點: Ronald McDonald House（3410 SW Bond Ave., Portland）

會所活動

《靜思》《善護》共修：1/11 (六)，13:00–16:00

志工研習：1/18(六)，13:00 -16:00pm

《無量義經》抄經班： 1/8, 1/15, //22, 1/29 (三)，10:30-12:00 pm

行政會議-功能組志工：1/25 (六)，13:00–16:00 pm

慈濟基金會網站: http://www.tzuchi.org/