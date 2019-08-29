慈濟基金會波特蘭聯絡處九月份活動時間表

會所開放時間：星期一至五 ：10:30 –14:00，星期六：13:00-16:00（假日除外），會所：BG Plaza（3800 SW Cedar Hills Blvd., #194, Beaverton），電話：503-643-2130

波特蘭慈濟人文學校：9/8開學，上課時間：每星期日13:00–16:00 pm，上課地點: Conestoga Middle School（12250 SW Conestoga Dr, Beaverton）

港安復健院探訪： 9/7，9/21 (六) 10:00 – 11:30am，地點: 3540 SE Francis St. Portland

Gresham復健院探訪： 9/14 (六) 10:00 – 11:30am，地點: 405 NE 5th St., Gresham

俄勒岡西區食物銀行：9/14（六），9:30–11:30am，地點:1870 NW 173rd Ave, Beaverton

麥當勞叔叔之家探訪： 9/8, 9/22 (六)， 17:30-19:00 pm，地點: Ronald McDonald House（3410 SW Bond Ave., Portland）

會所活動

社區志工聯誼：9/7 (六)，1200 pm – 16:00pm

《無量義經》共修：9/14（六），13:00-16:00pm

志工培訓：9/21（六），13:00-16:00pm

《無量義經》抄經班：9/4, 9/11, 9/18, 9/25 (三)，10:30-12:00 pm

《法華經》共修：9/4, 9/11, 9/18, 9/25 (三)，13:00-14:00 pm

慈濟基金會網站: http://www.tzuchi.org/