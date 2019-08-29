慈濟基金會波特蘭聯絡處九月份活動時間表
會所開放時間：星期一至五 ：10:30 –14:00，星期六：13:00-16:00（假日除外），會所：BG Plaza（3800 SW Cedar Hills Blvd., #194, Beaverton），電話：503-643-2130
波特蘭慈濟人文學校：9/8開學，上課時間：每星期日13:00–16:00 pm，上課地點: Conestoga Middle School（12250 SW Conestoga Dr, Beaverton）
港安復健院探訪： 9/7，9/21 (六) 10:00 – 11:30am，地點: 3540 SE Francis St. Portland
Gresham復健院探訪： 9/14 (六) 10:00 – 11:30am，地點: 405 NE 5th St., Gresham
俄勒岡西區食物銀行：9/14（六），9:30–11:30am，地點:1870 NW 173rd Ave, Beaverton
麥當勞叔叔之家探訪： 9/8, 9/22 (六)， 17:30-19:00 pm，地點: Ronald McDonald House（3410 SW Bond Ave., Portland）
會所活動
社區志工聯誼：9/7 (六)，1200 pm – 16:00pm
《無量義經》共修：9/14（六），13:00-16:00pm
志工培訓：9/21（六），13:00-16:00pm
《無量義經》抄經班：9/4, 9/11, 9/18, 9/25 (三)，10:30-12:00 pm
《法華經》共修：9/4, 9/11, 9/18, 9/25 (三)，13:00-14:00 pm
慈濟基金會網站: http://www.tzuchi.org/