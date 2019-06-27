慈濟基金會波特蘭聯絡處七月份活動時間表

會所開放時間：星期一至五 ：10:00 –14:30，星期六：13:00-16:00（假日除外），會所：BG Plaza（3800 SW Cedar Hills Blvd., #194， Beaverton），電話：503-643-2130

港安復健院探訪： 7/6，7/14 (六) 10:00 – 11:30am，地點: 3540 SE Francis St. Portland

Gresham復健院探訪： 7/13 (六) 10:00 – 11:30am，地點: 405 NE 5th St., Gresham

俄勒岡西區食物銀行：7/13（六），9:30–11:30am，地點:1870 NW 173rd Ave, Beaverton

麥當勞叔叔之家探訪： 7/13, 7/27 (六)， 17:30-19:30 pm，地點: Ronald McDonald House，Residence Inn Portland Downtown River Place, 5th Floor（2115 SW River Parkway, Portland）

會所活動

志工聯誼：7/6 (六)，10:00am–17:00pm，地點：Silver Falls

《無量義經》共修：7/13（六），13:00-16:00pm

心素食儀及會員聯誼—素食調製﹑介紹及分享：7/20(六)，13:00-16:00pm

《無量義經》抄經班：7/3，7/108，7/17，7/24，7/31 (三)，10:00-12:00 pm

《法華經》中英文共修：7/3，7/108，7/17，7/24，7/31 (三)，13:00-14:30 pm

慈濟基金會網站: http://www.tzuchi.org/