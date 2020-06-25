愈來愈多州民確診　因為病毒傳播更廣 麥縣確診源主要是來自家人親友的聚會



在過去兩星期，本州每天的確診數字均在100以上，甚至超過200。衛生局一直說因為接受病毒檢測的人數多了，自然確診數字就會增。但在州衛生局周五的報告中，已顯示出其實病毒已在更廣泛地傳播。

在全州已重啟經濟的情況，人們似乎對防疫安全措施有點鬆懈，又或是大家都走出家門，社交接觸也頻繁了，單日的確診數字至周三已是連續第14天超過100，周三的新增確診數字高達171宗，新增3死亡。截至24日，全州的總死亡人數是195人，而總確診人數已升至7,444。

自俄勒岡州大部份地區在5月15日起重啟後，州民的確診率已由當時的1.6%到上周的4.1%。

州民的確診比率在早期的5.3%到4月中的4.3%之後，一直下跌到5月中的1.7%，之後再續步升到上周的4.1%。對這確診數字的走勢，州衛生局表示擔憂。流行病學專家指出，目前本州的確診比率仍算是全國最低，但如果病毒在這生根的話，增長的速度將會倍升。

俄勒岡州的確診數量激增之際，全美至少有25個州在過去一周亦出現了破紀錄的確診病例。

副總統彭斯在周一的視像會議中敦促州長們，增加病毒檢測就會將確診數字推得更高。彭斯這番言論受到公共衛生官員和流行病學家的嚴厲批評，他們指副總統未有意識到傳播的增加也是重要因素之一。

俄勒岡州兩周前，每天的新增確診數字仍在100以下，但從12日前起，已有2天的新增確診數字過2004。

公共衛生官員正在努力追蹤病源。根據最新數據，在6月8日至14日一周，有36%新病例未能源追踪到病源。在大波特蘭地區（包括麥魯瑪，華盛頓和卡加瑪士縣）情況更糟：達48%。這個高位數字表明社區傳播可能是一個重要因素。俄勒岡衛生局的目標是要將這比數保持在30%以下，因為這才有把握控制病毒的傳播。

俄勒岡州衛生局局長帕特．艾倫（Pat Allen）說，衛生局一直強調，隨著重開，確診數字將會上升。而主要的問題是：能否處理這危機？州民大眾能否有責任地恢復正常的活動，而不引起確診個案的激增？他強調，這疾病會淹沒我們的醫療系統，使到病床出現供不應求的情況。

至於大家都關注的示威人士，州長表示，她不會阻止這數千名天天在波特蘭市和在全州各區集會的示威者去行使他們言論自由的權利。

州長強調，她不相信病毒會在餐館、理髮店等地方傳播，因為這些商戶必需要採取安全的措施才能營業。但她承認追蹤病源的不力。

布朗州長指出，病毒爆發大都是在加工廠、長期護理中心、監獄和社交場所，人們在與朋友和家人再見時太過熱情，口罩也沒戴上。她指出在Union 一教會為例，他們肩碰肩的一起唱歌和祈禱，結果出現了230宗確診病例。

另外，縣衛生局員強調，目前沒有任何大型爆發，最主要的是來自家庭和親友的聚會。他們指，親朋們因太熟悉了，彼此同聚或一同旅遊時都感到安全，社交距離、口罩都被拋於腦後。所以，要像居家令時大家都要犧牲一些外出的自由；同樣，到現時可出外時，大家亦應犧牲一些方便，將口罩戴上，多洗手和保持距離，確保做足安全措施。

布朗州長表示，我們一小步一小步的向前行，但如見到需住院治療人數急升時，她可能會被迫取消重開。州長再指，能否重開全視乎大家有否負責任地堅守戴口罩、保持六呎距離和避免到人多的地方等守則。同時商戶也需遵守所有重開要求，州長說：只有確保顧客有安全，商戶才可以重開。

有人指第二波疫情已開始了，但專家說，第一波仍未有完結。