惠勒市長要求聯邦政府取消極右翼集會的許可

（綜合報導）就本市發生族種仇恨殺人事件，波特蘭市長惠勒日前向聯邦政府發出請求，希望可以取消原定計劃在週日（六月四日）在市政大樓對面的Terry Schrunk舉行的極右翼集會。

市長已表明，波特蘭市不會發出許可證予這樣的集會，並且呼籲組織者取消此次集會。同時市長又向聯邦政府要求，不要批准在6月10日舉行的反穆斯林集會發許可證。

惠勒市長在臉書上傷心地表示：「我們的城市正在哀悼中，我們整個社會的憤怒是真實的。而未來兩個周六的集會將會讓整個城市更加悲痛與難堪。我督促所有優異支持者遠離波特蘭。」

根據優異集會的組織者在臉書上的消息，6月4日的言論自由集會，目的是要為那些相信自由的人們帶回力量與勇氣。這組織曾於上月在東南Montavilla 區舉行過類似的言論自由集會，而在輕鐵內殺人的疑犯Chirstian是其中一名參加者，在集會中他們高叫族種歧視的口號。

但活動組織者Joey Gibson將他自己和殺人犯Chirstian區分開來，並稱：「在四月的活動中，我們已經非常清楚地要求他離開。」但Joey Gibson在上週上載一宣傳片在臉書頁，為六月四日的集會安全問題做出聲明，表示會著重加強安全問題，因為到時候有人會利用輕鐵殺人案作為威脅，將事情發大。

根據俄勒岡州美國公民自由聯盟的消息，惠勒市長有關市政府不會批准集會的聲明是違返憲法的。政府可以要求和平抗議活動，但不能只因為不喜歡集會人士的訊息，而對集會申請加強管制或拒絕發出許可證。

俄勒岡州美國公民自由聯盟的法律主任Mat dos Santos周一在推特說：「我們的心是破碎的，但政府的審查並不能解決問題。我們必須捍衛憲法，即使它令我們感到不滿意不舒服。」

只要他們和平對待所有組織。然而在該官方網站上所描述“政府不能實施集會地許可或者是拒絕許可，因為政府不可以作為各個組織地發言人。”ACLU俄勒岡州法律總監，Mat dos Santos在本週一地推特上寫到“我們的心是破碎的，但是政府的審查並不可以作為答案。我們必須捍衛憲法，即使它令我們感到不滿意不舒服。”

有記者問市長是否認為此舉是違背憲法的時候，市長發言人Michael Cox回答道市長相信這是正確的，不過他在之後的維特上寫到市長也擔心潛在的暴力發生可能性。