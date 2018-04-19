惠勒市長發表「市情咨文」講述露宿者 房屋及警察問題 誓言為保護移民　被捉坐牢也在所不計

（綜合報導）上周四早上，波特蘭市泰德惠勒市長特別選擇了在東南區的波特蘭社區學院內舉行了年度的「市情咨文」，希望得到東面市民的關注。他用了47分鐘時間，主要圍繞著露宿者、房屋、移民、環保及警察問題作出報告。在他的講話中，對過去一年在幫助露宿者社群和增加可負擔房屋方面的成績，也提到要招聘更多警察等。市長對波特蘭市的未來表示樂觀，並呼籲市民，為明天會更好而與市政府攜手合作。

在發表「市情咨文」中，市長首先譴責特朗普總統的白宮政策和言論，他指出大多數美國人都相信移民使到我們的國家更強大，但來自華府的言論卻是要分化我們。而大多數美國人都知道氣候變化對地球和人類構成了威脅，但國會卻退出全球的承諾。

市長表示，他會堅持他的原則，繼續支持移民社區，甚至要被抓去坐牢也在所不計。而波特蘭市需要爭取做全國的領袖，成為改革的先鋒。市長說：「像波特蘭這樣的城市，不可能在等待，我們一定要掌握時機，抓著機會，確保我們的未來是按著我們希望見到的和我們認為對的價值而發展的。」市長提出本市正要面對的露宿者、房屋、警察及經濟發展等問題雖然很有挑戰性，但這卻是實現我們價值觀的機會。

接著，市長帶到一些本市的問題，他指出每天平均有超過100人搬遷到波特蘭市，為的是要尋找新機會和生活得更有質素。但作為一個不斷在增長的城市，如何確保長年居住在波特蘭市的居民在這過程中仍能負擔得起住房的開支。

市長說，看到我們有這麼多的鄰居過著流浪街頭的生活，甚至死在街頭，我們總不能說波特蘭是一個進步的城市。市長繼續說：無家可歸只不過是人生中經歷的危機之一，對我來說是不能接受的，希望我們繼續找出人道的方式來大大減少這問題。

雖然市長早前已要求各政府部門裁減5%經費，但他承諾，在應對露宿者問題上，會維持與過去一樣的經費。他對麥魯瑪縣協助在全城範圍內大量增加收容床位表示讚賞，這舉將使在2018年的露宿者人口大大減少。市長估計，在他加速簽發建築許可證的政策下，可望今年將有700個廉租住宅單位供有需要的市民入住，這數字已打破了波特蘭市過去每年新建的廉租房屋數量的紀錄。到2019年，可望再創紀錄，因為將有額外的1,300個廉租單位落成。

市長說，每位露宿者都有其需流浪街頭的原因，要幫助他們就要按個人的需求來作出援助。而我們不能說那些廉租屋或是收容所不能在我們的居所附近，因為市長不希望波特蘭市會成為富人的迪士尼樂園，我們需要的是一個正真的城市。他希望市民能在今年11月的選舉中的一條修改州憲法的提案投贊成票，改變波特蘭市政府投資在廉租單位的方式。

市長表示除此之外，市民亦應有置業的機會，因為房屋能強化一個社區，因為一個家庭的子女讀書，父母工作幫助經濟。經常有人搬遷就會影響到社區。

當說到房屋問題時，市長承認本市有歧視的歷史，特別在北區，他承諾會撥亂反正，達到公平住屋的情況。

接著是大家都期待的警察問題。因早前的警察開槍殺死疑犯事件，警察問題再度到受關注。

惠勒市長說聘請非裔的女警察局長Danielle Outlaw是邁向正確路線的第一步，因為Danielle與他有著同一理念，與社區一起制定警察部門的政策，而不是讓警察長時間的工作，也來不及處理案件。

市長指，隨著波特蘭人口不斷在增加，警察接報後到場的時間愈來愈長，市長說作為民選的議員這是責無旁貸的，因為市民打911，都希望警察能馬上到場。但在嚴重缺乏人手的情況，已令到警察沒有辦法做到立即趕到現場。市長承諾會成立波特蘭社區的警民合作委員會，讓市民可直接參與警察部的政策制定工作。

市長亦宣佈，在他的下一年度財政預算中，將撥款聘請一名分析員，為警察局的公平及多元文化部門分析一些備受市民關注的不公平問題，例如警察截停車輛及聘用警員的資料等。因為一直有指警察對非裔市民極不公平。市長亦指首個為警察開辦的「潛在性偏見」訓練已定於五月份正式展開。

另外，市長亦提到本市的基礎建設不足，宣稱他提出的六億元「建造波特蘭」計劃，將在未來20年內修復市內破爛的街道，公園及進行多項基建項目等。

最後市長說：「我們一起，不單只是建造一個城市，我們有的是建立一個社區的機會。」