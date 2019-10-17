惠勒市長宣佈參加競選連任

（本報綜述）波特蘭市長泰德惠勒在周一正式宣他將參加競選連任。在發佈會當日，出席的人士包括來自政界和不少商界的支持者。

惠勒市長表示，他希望能成為自維拉凱茲（Vera Katz）女市長之後，首位能成功連任波特蘭市長。泰德惠勒在當選波特蘭市長之前，曾擔任麥魯瑪縣縣長及後的俄勒岡州財務長等職位。

惠勒市長在發佈會上表示，常聽聞市長是一份極為艱巨的工作，原因是要經常作出一些艱難和不受歡迎的決定。這讓他明白為何上幾任市長均沒有選擇競選連任。市長表示，他堅決接受這些衝擊，因為他相信波特蘭市的未來，雖然對市政府的批評不絕，但市長深信他仍可以做出改變，以解決我們所面臨的危機。

市長在向現場嘉賓講話時談到解決無家可歸者問題的進程，他表示在住屋危機方面已取得了極大的進展，破紀錄的廉租屋單位相繼落成。另外，在應對氣候改變，增加平等和包容性，並建立反對仇恨團體的社區聯盟等方面，也取得了成績。而惠勒亦承認仍有不少難題有待解決，特別是遊民危機，他承諾如競選連任成功的話，他會繼續在這問題上努力。

泰德惠勒市長的競選委員會目前的銀行帳戶結餘有60,825元，而自本年初已有好一段時間未有太多的進帳。

至目前為止，惠勒市長的競選對手只有一位，另有四位社會人士宣佈準備參選。