惠勒市長嚴陣以待　為選舉後可能出現的動亂作好準備

（本報綜述）惠勒市長表示，為應付11月3日大選日後可能發生連續多天的動亂，波特蘭警隊和麥魯瑪縣警長辦公室已作好準備。

市長指，今次的選舉，估計總統的結果不會在當晚有結果，因為數票需更多時間，理由是估計得票率很接近，並且有不少州份是第一次採用郵寄選票。

市長說：縣內的每個城鎮都已準備就緒，而選舉結果估計會較遲才有，但這不應成為任何人士參與暴力和破壞的理由。市長表示，縣內所有警員均需在大選日和之後數天全部當值。

波特蘭警察局局長洛維爾和麥縣警長里斯在上周發表聯合聲明，宣稱兩部門會合作，阻止與示威有關的暴力和破壞行為。

洛維爾局長說，希望社區人士知道，保護公眾安全是警隊的優先任務，在這重要的時候，警方將增加資源並加強部門間的合作。同時，警方亦希望市民合作，向警方報告任何有關的犯罪行為，及只參與合法的活動。

麥縣警長里斯指出，安全選舉是一個健康的民主社會應有的，縣警將確保選民能安全地行使他們的選舉權利及在和平的氣氛下參與言論自由的活動。

在上一次的2016年大選，就發生了示威和嚴重破壞，兩名警隊的領導人均表示支持言論自由，但不會容忍任何的犯罪行為，這包括封路、阻塞交通、阻塞公路或主要公路、放火、破壞、傷人和不合法使用槍械等。

除此之外，惠勒市長已要求市議會批出額外的100萬元作為清理全城的垃圾和塗鴉費用。