惠勒市長呼籲民眾支持本地小企 在凍結令期間多叫外賣 到本地商舖選購節日禮物
（本報綜述）布朗州長頒佈的全州凍結令即將由本周三開始生效，商戶們特別是餐飲業界均表示，目前已在掙扎求存，再來一次的衝擊，真的不知道能否繼續挨下去！
波特蘭市惠勒市長，在周一開新聞會，就凍結期，呼籲民眾支持本地小企。
惠勒市長說到隨著節日購物季節的臨到，希望市民都能在本地消費。不要到全國性的購物網站而選擇到本地的小商企選購節日禮物；也多惠顧餐館的外賣服務。
現在疫情再度惡化，政府當局又將傳播病毒矛頭瞄準餐飲業，並二度關閉堂食，有餐館和酒吧業界表示，「請幫我們存活下去」，希望當政者能夠考慮留給餐飲業一些喘氣空間，儘快有條件允許業者嚴格執行防疫措施與限制人數下，恢復餐廳堂食。再度關閉導致不少市民再次失業，這將令許多家庭的生活再陷困境。
早幾個月前，市府放寬了戶外用餐，讓餐館業多了一些穩定收入，也陸續聘回疫情爆發初期裁減的員工。隨著天氣逐漸變冷，不少餐館也投資了不少來維持戶外用餐環境，和加裝空氣過濾系統等，但卻不能用。業者認為他們非常認真對待防疫的方法，確保安全營業。沒有了堂食，損失很大。
市長表示，了解到有不少家庭式經營的餐館，他們已經用盡積蓄，甚至要按屋拿錢出來繼續經營，希望能挨過今次的疫情。市長說：我對公眾的要求是，讓我們支持這些餐館，向這些餐館展示一點愛心，因為如果我們希望在疫情過後仍然會見到他們的存在，我們現在就必須伸手支持他們！
惠勒市長還表示，市政府目前的經濟情況，不可能照顧所有商戶，但會查看一下市政府還可有其他資源；他會與商戶見面，協助宣傳，鼓勵市民在本地消費，特別在今年的節日購物。因為在本地購物，我們可以幫助商企的同時，也可幫助本市的經濟繁榮！
至於華人商戶亦極之需要華人的支持，特別是餐館。不少餐館都有採用一些送餐到府的送外賣公司，但為了讓客戶節省這等費用，不少餐館都願意親自送貨，只要外賣銀碼到某一數目就可，最普通的做法是透過微信開設的外賣群，顧客在群內下單，通常客人集合在同一地點交貨，方便餐館，這也是一個互相幫忙的做法。顧客亦可撥電餐館落單和查詢。
在今次的疫情下，不少商戶都在挨，希望疫情能早日過去。如得不到顧客的支持，相信在疫情過去後，有不少商店已不再存在。