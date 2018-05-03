惠勒市長周一宣佈5.5億元新財政預算 加商業稅　增警力　助遊民

（本報綜述）周一，波特蘭市長泰德惠勒在市政大樓宣佈他最新的5.53億元財政預算案，房屋和警察是今次預算案的焦點，為了平衡在這兩範疇大幅增加的開支，市長建議增加商業稅。

市長表示與此同時會注力穩定本市的財政情況，市長說這是一個沒趣但卻極之重要的議題，因為市政府的開支不斷增加，已超出了稅收的數字，長此下來會令到市政府的財政陷入衰退。他又指出，波特蘭市的企業逃稅的總數超過900萬元，並稱這情況令人「心感不安」，市長建議花30萬元聘請三名稅務員負責追收欠稅款。

市長計劃調高利得稅率2.6%，較目前的2.2%略高了0.4%，估計能為市府帶來超過1,500萬元的收入。市長又計劃將企業現時首103,000元收入免稅額調高至首125,000元。市長表示在決定這數字之前，他一直與本地商會的領袖們進行商討，找出一個雙方都認為合理的數字。商會的主席Sandra 發表聲明，在撥出更多資源應對露宿者問題的大前題下，他們決定支持市長的加稅建議。因為這問題已嚴重地影響到商舖的營商環境和市民的居住環境。

仍處於房屋緊急令的情況下，市長計劃增加撥款至3,100萬元給予波特蘭市政府與麥魯瑪縣政府合作的『露宿者聯合辦公室』，讓他們可協助額外的240個家庭或個人入住永久居所，並增加精神健康服務的撥款，將獲得服務的人數提升一倍。惠勒市長表示，他要做的是防止市民變遊民，為那些露宿街頭的提供臨時收容服務，而最重要的是將他們與所需的各項服務連繫上，幫助他們早日脫離遊民生活，最終找到永久居所。撥款中有200萬元是給予租屋服務辦公室增聘人手，監管市政府的搬遷法例和租屋註冊系統。

至於警隊方面，市長宣佈會增聘58名警員，其中包括52名巡警。市長指，他從未想過警察部提出的增聘93名警察是可行的，而他提出的數字，他相信是較為務實，並有助引導警隊與社區合作的道路。

市長表示，警隊的問題在社區中存在分歧，他在制定警隊的預算時不單只是增加警員，而是安全，並且逐步導入一個以社區為中心的政策，改善警民關係。增聘警力後，希望能縮減警方接報後趕到現場的時間和減低警察因嚴重超時工作而引至過勞的情況。

在今次的預算案中，最主要的包括向波特蘭房屋局增加撥款1,450萬元；向911求助中心的全新系統撥款140萬元；撥款550萬元予警隊包括聘請行為健康專家和民事審計員；增收環保費增加2.25%來資助7個職位；水費加8.9%，以資助全新的濾水系統；增撥30萬元予街坊參與辦公室，包括清除塗鴉的開支；增加5%撥款予波特蘭運輸局，用作道路修善及交通安全項目等；增撥2,200萬元予預算暨財政辦公室，作為收稅和清理露宿者營地的費用。

既然有大量資金撥到解決露宿者和警力問題，這表示有其它部門會被削減經費，首當其衝的是公園康樂處。市長建議削減這部門經費900萬元。

市長這份財政還有待市議會的大比數通過才能落實，期間市政府會聽取民意，個別的市議員亦可提出修改，估計5月16日才能正式通過預算案。