惠勒市長公告財政預算案

（綜合報導）波特蘭市長泰德．惠勒在周一宣佈他首份財政預算案，其中包括要求增加撥款來解決露宿者問題，改善社區政策及修繕市內一些重要的基建設施，而這全都是他在競選時對市民的承諾。

市長在公佈財政預算案時表示，這些問題都是他與市民接觸時，市民向他提出的訴求，而在今次的預算案中，他要求增加撥款的項目，全都是市民要求政府能正視的問題。

市長指出，目前，波特蘭市的經濟正不斷在增長中，失業率跌至十年來最低，加上商業登記的收入再破紀錄，但在計劃預算時仍需要採取審慎的態度，並將重點改為放眼在市政府管治的核心責任。

以下是在這份財政預算案中列出的新措施。

向市/縣政府聯合露宿者服務辦公室增加撥款2,500萬元，投放在支援住屋服務、分流計劃、庇護所及服務系統的協調。

推行「建造波特蘭Build Portland」計劃，在未來20年投放六億元提升本市的基礎建設。

創立業主－住客事務辦公室（Office of Landlord-Tenant Affairs），發展一個租客註冊項目，透過在麥魯瑪縣法院登記的迫遷通告，收集和分析數據；向有需要市民提供援助，估計可將目前由公平住屋法律援助所處理的有關個案數字提高五倍。

在波特蘭警察部設立首個社區服務警隊，使警員一在巡邏時可花更多時間在積極的社區警察工作。

加強市政府應對惡劣天氣的能力，授權波特蘭運輸局購買三套雪剷用於現時的剷雪車隊，及與將剷雪和清潔工作判與私營公司。

增加公園巡警，保護Springwater Corridor 及東區的公園，使市民能繼續享用公園設施；同時亦增聘五名人手在晚上巡邏市中心商業區的街道，加強清理垃圾、針筒，特別是在一些政府的物業上。

市長表示，他建議的預算案，是將手頭上有限的資源用在真正能改善波特蘭市居民生活的項目，藉此將波特蘭市充放在正確的軌道上，爭取長期的成功。

在公佈這預算案之前，市長在上周四宣佈將市政府所有部門暫時歸他管轄，他說這樣做能使議員在討論過程中更客觀。一但預算案獲得通過後，他會立即重新分配各部門的主管工作給市議員們。

市政府的財務辦公室日前報告，波特蘭市的收益繼續有突破性的增長，但仍擋不住先前決定的多項優先處理事項的花費，導致市政府要面對180萬元的財務赤字。先前決定從普通基金撥款的優先處理事項共花費1,100萬元，而這數字高於市政府所收的物業稅，短期住宿稅和其它收入的總和。

雖然有此赤字的情況，但預計波特蘭市在最近一財政年度將有強勢的收益增長，為本市帶來1,710萬元的一次性盈餘。根據市政府的規例，這一次性的盈餘可用在基建項目或是一次性的投資。

波特蘭市議會將在5月11及17日舉行聽證會，預計在6月8日在市議會通過，並在7月1日正式採納。