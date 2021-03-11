您的企業不合符聯邦援助資格嗎？ 《小型企業基金》為持ITIN東主提供贈款



（本報訊）在聯邦和州政府資助小型企業的援助計劃中，均未能惠及非正式移民身份的企業。由本地多個機構攜手成立的《小型企業基金》，旨在這疫情期間援助一些由ITIN、DACA、TPS等類似身份人士所擁有的小企業，提供高達25,000元的贈款，

在俄勒岡州，有大部份的小型企業均是由上述身份的移民所經營的，這些企業受到疫情或相關的健康與安全限制所影響，因為排他性的移民政策，無法獲得聯邦救濟，導致他們正陷於困境中。

《小型企業基金》將向上述人士提供一次性的援助，並已開始接受申請，符合條件的企業，其業權必須有50%是由ITIN持有人或類似人士所擁有。擁有社會安全號碼（例如，出於工作授權目的或根據DACA規定）的移民也可能有資格，只要該人不符合聯邦救濟項目（如“薪水保護計劃”）的申請資格。還包括：

– 在俄勒岡州營運的營利企業

– 自2020年2月1日起受到新冠疫情影響而導致收入下降的企業

– 仍在營業並計劃保持運作

符合條件的企業可以致電1-888-274-7272申請。或可在www.WorkerRelief.org找到申請的詳情。受過培訓的社區導航員將會為申請人提供支援。所有申請都會在一個全州統一的線上系統進行處理。