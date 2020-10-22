您有因疫情影響付不起房租嗎？ 俄勒岡華人聯盟將協助您申請補貼 周日在紅茶館設攤位等您！

（本報訊）俄勒岡華人聯盟（Oregon Chinese Coalition, OCC）本周日25日上午11點至下午4點在紅茶館門口設置攤位，宣傳疫情相關知識和政府針對華人社區因受疫情影響而提供的多項救助計畫，包括3個月的房租補貼，500美元一次性現金補貼，針對個人家庭甚至企業團體的健康衛生公平援助金，精神和行為衛生方面的專項援助等等。屆時對房租和現金補貼會在現場辦理一定數量的申請手續，其他救助計畫則接受現場面談。

俄勒岡華人聯盟努力為華人社區爭取政府針對疫情提出的各種援助計畫，到目前為止已經得到過百萬美元的撥款。救助計畫有些會有用途上的限制，有些比較寬鬆。俄勒岡華人聯盟的原則是盡可能幫助到華人社區因為疫情而需要救助的社區成員，希望大家也關心一下周邊的人們，也許他們因為各種原因消息比較閉塞，希望他們可以來到現場，俄勒岡華人聯盟的團隊和義工們會盡可能幫助他們。

俄勒岡華人聯盟在上周六首次設攤位協助有需要的華人，今在周日是他們的第二次擺攤，有需要的人士不要錯過這機會。

欲更多瞭解俄勒岡華人聯盟和他們主持的華人社區疫情應對計畫，請登錄: http://OCCResponse.org。