悅龍的熱辣煲仔飯＋胡椒豬肚湯 熱辣感覺暖心窩

（本報記者彭振生報導）位於82街近Glisan 街的悅龍海鮮酒家，一向以菜式選擇多，環境乾淨緻雅，加上侍應服務親切有禮，獲得食客們一致的讚賞。

近日天氣漸涼，秋去冬來，誰不想在晚上來頓窩心晚膳？

悅龍酒家，除了海鮮，多款特色小菜著名外，他們的招陴煲仔飯更是為人所津津樂道的。

說到煲仔飯，就不能不提悅龍的黃蟮煲飯：採用新鮮黃蟮去骨折肉，加以腌制入味，連同煲好的米飯，用一大砂煲燜煮，其後加上蔥花，薑絲等。十數分鐘後，一大煲熱騰騰的黃蟮煲仔飯呈現眼前，服務員揭去蓋子倒上醬油，那滋滋聲和香噴噴的飯香湧出來，令人食指大動。煲仔選擇除了黃蟮飯，還可嘗嘗悅龍足料的臘味煲、雞煲等任。

另一款暖身驅寒的菜式，胡椒豬肚雞湯也不能不試，豬肚煮得恰度好處，入味爽口，微辣的胡椒配以滑雞肉，好味又健康，聽說辣辣的胡椒湯還可根治輕感冒呢。愛好惹味肉食的，生蠔火腩煲，也是熱呼呼的，生蠔肥美，半肥火腩囗感咬勁一流，實是伴飯的好菜式。另外，干鍋臘味菜花、蠔烙、椒鹽鮮魷、酸菜牛肉砂鍋脆麵也是特別推薦。

悅龍的海鮮類如龍蝦、清蒸石班/時魚、香辣炒蟹、招牌鮑魚等，都能食出海鮮的鮮味。

除晚膳菜式外，尚有午市優惠餐，粥粉麵飯或家常菜，悉隨專便。

悅龍雅緻的廳堂也是小型宴會的佳選，歡迎顧客預訂結婚喜宴酒席。悅龍的地址是707 NE 82nd Ave, Portland，訂座電話是503-256-3828。