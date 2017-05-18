悅閱圖書文化中心5月21日開業　舉辦「除舊迎新」換書活動

（工商來稿）悅閱圖書文化中心Joyful Chinese Learning Center是為了服務波特蘭地區的華人，以及愛好中文學習的外國人士，所特別成立的中文學習中心。“悅閱圖書文化中心”有龐大的書庫，包括兒童繪本、童話、漫畫、小說、世界名著、歷史、流行讀物等。通過趣味的圖片，深入淺出的文字，讓孩子們暢遊中文的海洋。

悅閱圖書文化中心，將於5月21正式開業，屆時將舉辦開幕活動，歡迎各位家長攜帶著您的寶貝一同參加。為慶祝中心開幕，舉辦“除舊迎新“的換書活動 。對想買新的中文童書，但是家裏的舊童書無法處理的家庭， 請帶著家裏的舊童書，來和我們換新童書！活動時間為 5/21，星期日，下午1:00 至3:00。

活動內容：只要是整潔完整的舊書 (童書)，按照書的厚薄，每本折價$0.2- $0.5， 用於換購新書 (童書)。不想換購新書的家庭，可以折價換購會員費，用於每月租書。 而當天參與活動的小朋友，可以免費獲贈一個月的會員服務（包含兩本繪本及一個月的免費租書服務）。請分享此活動，好的書與好朋友分享。除此以外，凡當天參加開幕式的家庭

每位10歲以下的兒童，可以免費獲贈童書繪本一冊。

當天訂購各類圖書，享全面九折。 當天有免費點心茶水招待。

關於悅閱圖書文化中心

中心負責人周壽靜女士，原在國內從事兒童教育，後從事國際貿易。 周女士特別強調親子閱讀，不僅可以增加對中文的認識與提高對中文學習的興趣，更能增進親子間的情感。周女士過去經常為了生意與外國人打交道，發現愈來愈多的外國人學習中文，為了就是要和中國人打好關係，才好做生意。身為華人的子孫，我們不能捨棄我們的中文，更要從小培養中文能力，長大後，才能有語言優勢與競爭力。周女士強調，學習中文要從小打根基，父母重視，孩子才會堅持。透過親子閱讀，才能達到提高孩子的興趣與學習並進的目的。周女士感受到國外中文學習環境的欠缺，特別是波特蘭地區，由於華人不多，圖書館的中文書籍特別少，特別老舊，所以有設立悅閱圖書文化中心意願。

詳情請洽：悅閱中文圖書學習中心

地址：1675 SW Marlow Ave. Ste 304， Portland， OR 97225

電話號碼：(503) 605 5017

聯繫人：Gloria Yan-Lim cell phone (503) 702 6327