快看看你的冰箱！這些食品全美召回 應趕快丢進垃圾箱

（綜合報導）據美媒報導，過去幾周有許多産品被召回，很多都是我們餐桌上常見的食品，包括咖喱粉、豬肉和雞肉！專家呼籲所有居民，快看看家里的冰箱，看是否有這些緻人生病的食物。

含沿咖喱粉可致兒童低智商

UBC食品分銷公司在召回7盎司塑料容器包裝的Baraka牌加辣咖喱粉（UPC Code 822514265566）和普通咖喱粉（UPC Code 822514265535）。召回原因是政府部門在這些産品中發現了高含量的鉛。

Sirob Imports公司還召回了8盎司和16盎司的塑料容器包裝的咖喱粉，品牌包括Corrado、Orlando Imports、Nouri’s Syrian Bakery、Mediterranean Specialty Foods和Butera Fruit Market。

雖然微量接觸鉛不會引起不適，但大量攝入鉛會引起中毒，伴有腹痛、嘔吐、嗜睡、虛弱、行爲或情緒變化，甚至導緻谵妄、癫痫發作和昏迷等症狀。兒童和嬰兒特别容易發生鉛中毒，這可能導緻學習障礙、發育遲緩和低智商。

生牛肉産品引發沙門氏菌疫情

疾病預防控制中心（CDC）周二稱，生牛肉産品已在多州引發相關疫情，新增63例沙門氏菌病例。自8月以來，22個州出現疫情，已緻120人生病。

被召回的产品在全国范围内以Walmart、Cedar River Farms Natural Beef、Showcase、Showcase /Walmart和JBS Generic等品牌销售。這些被召回産品包裝上的檢驗标記包含企業編号“EST.267”。

養雞業普遍受到污染

CDC上周稱，29個州共有92人感染了與雞肉産品有關的嬰兒沙門氏菌（salmonella infantis）疫情。

疾病預防控制中心指出，活雞以及不同類型的生雞肉産品都受到污染。政府調查數據顯示養雞業普遍受到污染。

爆發菌株是一種常見于雞和豬的沙門氏菌，它可引起腹瀉、腹部絞痛和發燒的症狀。更嚴重的是，這種爆發菌株對多種抗生素具有抗藥性。這意味着任何受到嚴重沙門氏菌感染的人接受标準藥物治療可能無作用。

CDC稱，爲了殺死有害細菌，應将生雞肉徹底煮熟至165華氏度的内部溫度，剩菜中的雞肉也應重新加熱至相同的溫度。

即食肉類和家禽産品被召回

Bakkavor公司宣布召回約79萬5261磅即食肉類和家禽産品，其洋蔥成分可能被沙門氏菌和單核細胞增生李斯特菌污染。

即食肉類和家禽産品包括三種Harris Teeter Fresh Foods Market生産的熟食烘焙産品：16盎司包裝的BBQ Style Chicken Artisan Pizza、8盎司的屠夫紙包裝雞肉腸、蛋白和奶酪早餐卷餅和8盎司屠夫紙包裝的培根、雞蛋和奶酪卷餅。

另一種被召回的即食肉類和家禽用品是10盎司屠夫紙包裝的Trader Joe’s Carnitas with Salsa Verde。

這些召回産品包裝的檢驗标記爲“EST.19198”、“P-19198”、“EST.46937”或“EST.45335”。

據悉，李斯特菌病可引起各種症狀，取決于個人免疫力，包括與其他食源性細菌相似的發燒和腹瀉。農業部稱，目前尚未報告感染案例。

由于這次大量食品出現問題，且都是我們日常見到的，業內人士強烈建議美國居民仔細檢查自家冰箱，看是否有上述產品，儘快處理掉。