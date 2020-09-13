快活谷等城市已取消撤離令　回復正常 空氣質量令人擔優　濃煙密罩還有多天



（本報綜述）最近波特蘭市在卡加瑪士縣的Riverside 山火雖未受控，但天氣轉好後，消防員已開始在火場周圍設防火帶，截斷火路，防止火勢擴張。

到今天下午，快活谷（Happy Valley）、Lake Oswego、West Linn、Clackamas、Gladstone、Milwaukie、Tualatin和Wilsonville等城市均已取消撤離令，回復正常。原來在二級撤離令的Sandy、Canby 和Oregon City 全部降到一級。最近山火的Estacada、Molalla 和Colton 仍然是在三級撤離令。

另外，卡縣消防局呼籲社區內的善心人士不要再到受災地區捐贈物資，因為這會導致區內交通擠塞，減慢工作人員的工作進度。如要捐助，最好能直接捐到紅十字會和ORVOAD。

這幾天，整個地區都是煙霧瀰漫，空氣都是燒焦的味道，甚至令人呼吸有困難。來自附近山火的濃煙加上天氣變化的濃霧，今天大波特蘭多個地區的能見度是零。在火情威脅下，空氣質量令人堪憂。多名專家警告，本地區的山火，已嚴重影響到空氣的質素，而這情況會使民眾更容易染得疫症，建議受影響民眾要留在室內，並減少外出活動。

專家指出由山火產生的煙灰，可能含有被燒毀建築物中的有毒物質，從而會引發嚴重的健康問題。研究表明，當煙灰襲來時，醫院就診率上升，許多患者出現呼吸系統疾病、心臟病發作和中風。

來自南加州大學醫療中心首席醫療官斯佩爾伯格引述多項研究表示，空氣污染程度較高與傳播新冠肺炎及病情嚴重程度存在相關性。他解釋，空氣污染及煙霧微粒增加，或使人們更易中招。而山火產生的煙霧會刺激肺部，繼而引發容易遭受肺部感染的炎症，從而影響免疫系統。

對於如何避免在山火發生期間染疫，專家建議民眾留在室內，遠離其他非家庭成員。最重要是避免吸入煙灰。在空氣質量不佳時應避免戶外活動。並建議在室外時戴合適的N95口罩。減少可能接觸煙霧機會、保持社交距離、戴口罩及注意手部衞生。

疾控中心建議民眾，如果無法離開煙灰高發的區域，要緊閉門窗，並以室內循環模式啟動空調，以防止室外空氣進入家中。專家並建議使用可攜式空氣淨化器。

至於煙灰籠罩現象何時會好轉？民眾期待著周一和周二下雨，到時就能雨過天清。但氣象學家認為，煙灰本質上停留，波特蘭的空氣質量仍會是世界上最差的一個城市。

專家說，下雨時天空雖然被打開了，但不要期望空氣質素立即得到改善，因為還要視乎雨量有多少，和山火對雨水的反應。另一問題是風向。氣象專家指出，之前加劇大火的強烈東風已將幾百哩長的濃煙向離岸吹散了，但西風現再將其吹回內陸，要到cascades 山脈一帶才能散去。

因此專家認為，波特蘭市的空氣質素在未來數天不會有好轉，可能要到下星期尾情況才有所改善。