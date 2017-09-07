德州颶風賑災 慈濟街頭募款

（社團來稿）近日來，美國德州東南部包括休斯頓在內遭受數十年來最強颶風『哈維』襲擊，破紀錄的降雨量導致水災，嚴重程度前所未有，數十萬民眾成為災民。與全美慈濟同步，上週末（九月二日及九月三日）波特蘭慈濟志工走上街頭，在99大華超市及富康超市門前勸募救災善款。參與募款的志工共計74人次，募得善款$10,821。

當慈濟志工在會所準備募款的工作時, 有一位先生路過, 進來打招呼, 志工向他解說慈濟正在為德州水災募款, 結果他慷慨解囊, 成了第一個捐款善士。

九月二日一早志工們便來到超市門前，擺設好桌子及文宣。有些志工還帶著小孩來幫忙, 大家穿著整齊的藍天白雲的制服或是黃色的志工背心，有的手捧募款箱子，有人拿著印刷有水災畫面的宣傳板，大人小孩都各就各位。

源源不斷的有人向募款箱內放入零錢，也有人因為手中購物袋太多，返回車裡後再特意跑來捐款。有位善心的先生詢問，慈濟是合法或是騙人的團體？師兄姐馬上熱心的拿介紹慈濟的文宣以及月刊給他看，他翻閱之後，熱心又高興的捐了一百元，並且告訴我們他只是要確認慈濟真的有在做善事，沒有上當。

最令人感動的還是孩子們的純真善念。一個四五歲大的小女孩指著宣傳板上的畫面問，這裡是發大水了嗎？志工告訴她，是的，而且很多小朋友都沒有辦法上學了呢。小女孩很憂慮的問媽媽，我們怎麼樣可以幫助他們呢？媽媽也很有智慧，拿出兩塊零錢說，這是今天的零花錢，你是要拿來買玩具還是捐給小朋友？小女孩肯定的說，我要幫助那些小孩子。並且她還堅持從購物車上爬下來，站在地上親手將零錢放入募款箱。整個過程中，也不時看到有小孩子在父母的鼓勵下捐款。上人說過，募款最重要的是募心。這位媽媽因機施教，做了最好的示範，也讓我們見到未來的希望。

志工鍾曉紅曾參加過慈濟的街友發放，這次是第一次街頭募款，她說：“和過去參與過的其他慈善活動比較，慈濟人是純愛心，沒有任何商業的目的在做慈善”。

波特蘭慈濟志工計劃於九月九日（週六）在82街的越南宏發超市繼續募款，同時也邀約各方善心人士一同參與。

台灣慈濟本會已把救災物資空運來德州, 美國總會也已經擬訂救災計畫, 分梯次赴災區勘災和賑災，但希望更多人為災民衷心祈禱，希望他們能身心安頓好，早日重整家園, 回歸到正常的生活。您如果要捐款, 請將支票檯頭寫 “Tzu Chi” 寄到

Tzu Chi Foundation Portland Service Center

3800 SW Cedar Hills Blvd., #194

Beaverton, OR 97005

或上網 www.tzuchi.us

記錄：吳微

攝影：吳微，梁碧鑾