德州風災是否敲響了你對緊急應變的準備功夫呢？

（綜合報導）颱風哈維對德州休斯頓市帶來破紀錄的52吋雨量，對這個美國第四個大城市造成了嚴重的災害，有本地緊急應變的專家提醒民眾，你準備好未？

在太平洋西北區，似乎大家在談論的都只是大地震，但專家指出本地區也會出現水浸，對民宅和商戶均會造成損失，最終會影響到民眾一向的生活模式。

來自本地的街坊緊急應變隊的專家建議，以防萬一，民眾最好在家中經常準好對應緊急情況，應準備的物品包括睡袋、帳蓬、罐頭食物、安全藥物箱等，並將以上的物件放在一處地方。

專家指出，在緊急應變物件的清單上，水是在頭位，根據專家的意見，應該每人一加侖；他們建議民眾應用12元購買一個七加侖容量的容器，注入水喉水，然後每六個月更換一次，每一個這容量的水足夠供應一個人七天的需要。

專家說，想像一下家中沒水、沒電、沒天然氣，但房子仍是穩固安全的，所以要準備好能燒水的方法，例如備有露營用的爐，儲備罐裝氣體。更重要我們是需要去廁所的，在去水系統損毀的情況下，需要的是兩同個桶、椅子、可處理排泄物的鋸木屑及大量的衛生紙。

專家又建議民眾，除了囤積罐頭食物外，亦可購買一些凍干的露營食品，在網上有很多這類食品，售價約一元一包。

在更緊急嚴竣的情況，紅十字會有以下建議：

－ 食物和水

－ 緊急藥箱

－ 電筒

－ 太陽能充電器

－ 細面額的現金

－ 寵物用品

－ 牙刷、牙膏、肥皂

－ 開罐頭器

－ 工具和勞工手套

－ 大力膠帶（duct tape）、塑料膠紙

－ 玩具、遊戲、照片等