微軟與華納兄弟舉辦遊戲設計比賽 培育創意　為新一代提供編程教育

(本報訊)為了幫助並激發新一代的遊戲開發人員,微軟和華納兄弟公司攜手合作,圍繞即將上映的動畫/真人電影《 Space Jam:A New Legacy》創造新的教育機會。在這部電影中,籃球冠軍LeBron James與卡通人物Bugs Bunny一起進行了冒險。故事內容描述,當James和他夢想著成為遊戲開發者的兒子Dom被流氓AI困在數字空間時,James必須帶領Bugs,Lola Bunny和整團Looney Tunes戰勝AI並安全回家。

在這部電影預期會於2021年之前發行,微軟與華納兄弟邀請影迷,攜手製作一部受電影啟發的街機風格Xbox遊戲。微軟還將舉辦兩種不同主題的線上講習班,以幫助各個年齡段的學習者探索科學、技術、工程、藝術和數學(STEAM)的職業,並發現電腦科學的奇妙之處。

參加Xbox“ Space Jam:A New Legacy”街機風格的遊戲競賽,勝出的兩位幸運兒的想法將會變為現實,作為官方的“Space Jam:A New Legacy” 街機風格的遊戲,提供給2021年Xbox Game Pass Ultimate的會員。

從現在起到12月30日,年齡在14歲以上的粉絲可以在官方比賽網站https://arcadecontest.xbox.com/ 上提交遊戲創意。優勝者還將獲得面向其當地社群的Microsoft編碼線上講習班;他們的名字也將出現在遊戲中;帶有簽名並經過身份驗證的勒布朗·詹姆斯紀念品的套裝;“ Space Jam:A New Legacy” 商品和耐克VIP包;個性化的Xbox Series S遊戲手柄;以及邀請朋友和家人觀看影片。

此外,還有兩個以電影為主題的微軟學習課程https://docs.microsoft.com/en-us/learn/, 該課程適合經驗豐富的編碼人員、年齡較大的青少年、高中生和大學生以及成人,課程著重如何使用玩家統計資料在遊戲過程中實時作出決定。第一個課程包括使用人類和 Tune Squad 籃球運動員的資料,透過機器學習和Visual Studio Code (https://code.visualstudio.com/learntocode) 預測效率等級。第二個課程包括建立一個網絡應用程式,該應用程式實時使用其他機器學習模型,以幫助教練確定誰需要休息以及誰應該加入遊戲中,以保證把握獲勝的最大機會。

電子遊戲競賽、編碼講習班和課程與微軟更大的技能計劃(https://news.microsoft.com/skills/)保持一致,該計劃旨在幫助 2,500 萬人( 包括來自弱勢社群的人員)獲得新的數碼技能,並將其運用到自己的興趣中。