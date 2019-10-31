強風致大片斷電 寒氣逼人隨時下雪

（本報綜述）這個冬天來得有點早，近幾天，氣溫一直持續低下，入夜時更是寒氣逼人。麥魯瑪縣在周二一度發布了寒冷天氣預警。

截至發稿，連續幾天，波特蘭夜裡室外溫度都常見於零下攝氏度。住在地勢高一些的人們在早上發現他們的車結滿了冰霜。

禍不單行的是，強風同樣撕虐，刮倒靠近電線的樹木，電線隨之跌落到地上，造成波特蘭和溫哥華大片地區停電。

波特蘭電力公司報告稱，克拉克馬斯縣(Clackamas)發生了兩次停電，影響了54戶家庭，麥魯瑪縣發生了6次停電，影響了494位客戶，華盛頓縣(Washington)發生了一次停電，影響了52位客戶，而揚希爾縣(Yamhill)發生了一次停電，影響了296位客戶。據稱，大部份停電同樣也是因為強風破壞樹木而導致。

波特蘭市政府亦為隨時到來的下雪天做好準備，波特蘭運輸局將鏟雪車開上路加緊對鏟雪車駕駛員的訓練。除了訓練，機組人員還對車隊進行全面的檢查。每年冬天到時前，運輸局都多次組織訓練，確保駕駛員熟悉地形和車隊能隨時工作。

據悉，波特蘭運輸局運營著56輛裝有除雪機和碎石攤舖機的卡車，6輛防冰車，7輛鹽車，12輛服務車，4輛封閉式卡車，1輛平地機和1輛加油車。

據分析，波特蘭未來十天天氣情況，雖然最低濕度有些少上升，但最高溫度在穩定中慢慢下降。降水與濕度逐步增加，預計下星期多為雪雨天氣。市民外出要注意保暖，老人要減少室外活動，小朋友上學要多穿件防水的外套。