強勢經濟帶動下　全美建造業人手出現歷史

（本報綜述）美國建築根據全美營建承包商協會的報告，全美的建築業就業人數，單在六月份就增加了13,000人。分析指這是十年來建築業就業人數出現歷史高峰點，專家指主要原因是強勢的經濟帶動下，百業興旺。

協會的首席經濟專家Ken 表示，目前的建造業不斷在增加人手，這速到甚至已超過經濟發展的速度，為了保留工人不離開這行業，業內人士均要付出極高的工資。這人手需求的情況，同樣出現在住宅建築及商業建築兩方面。為了應付這不斷的需求，業內的公司只能聘用一些完全沒有任何經驗的「新手」。

俄勒岡州建築業亦是跟隨這大勢走，根據州勞工部門的數字，在五月份，本州的建築業內共有104,000名工人，極大部份都是在波特蘭市。

全美營建承包商協會俄勒岡州分部的主任Mike 表示，隨著本州走出了多年經濟低迷的境況，本州的工人亦已重返岡位，在波特蘭市不同的工地工作，目前開工的人數亦已攀到歷史新高。Mike 又指出，波特蘭一向是全國新建築開發的中心，去年本市最多的新發展是商業建築。

根據美營建承包商協會的分析，這行業在今年六月的平均時薪位29.71元，與去年同期比較高出2.9%。他們指出，因為低稅及該行業較少的規限，承建商較前更願意招聘工人，所以造成就業破紀錄的情況；但工人不足，加上關稅和貿易戰的可能性，都有可能阻礙這行業的未來發展。

在俄勒岡州，由於人口不斷增長，新發展的需求大。Mike說，大都會如波特蘭市，有大量的人口湧入，必需有新的建造工程來配合人口的增長。