強力球開獎：53歲女士獨得近7.6億美元獎金

（綜合報道）獲得美國強力球彩票7.587億美元巨獎的幸運兒24日晚現身領獎，是名叫瑪薇絲•萬齊克的53歲女性。

萬齊克是馬薩諸塞州奇科皮的居民，在附近春田市一家醫療中心當了32年的職員。她在接受媒體採訪時說，自己已經給醫院打過電話，不會再回去上班了。

據美國媒體8月24日消息，美國強力球彩票23日晚在馬薩諸塞州開出獎金數額為7.587億美元的頭等大獎，創下強力球彩票單張中獎金額的歷史紀錄。這個巨獎的得主是來自馬薩諸塞州奇科皮的一名女子Mavis Wanczyk，她在當地時間24日晚現身馬薩諸塞州彩票中心，領取了這張報導，萬齊克稱中大獎一直是她的一個“白日夢”，而現在居然美夢成真。 “我第一個念頭僅僅是想坐​​下來好好放鬆一下。”

據報導，儘管多年分次領取獎金可以拿到更多錢，萬齊克還是像大多數中獎者那樣，選擇一次性領取獎金。按照規定，一次性領取獎金她將只能得到約4.8億美元，在繳納各項稅款後，萬齊克實際拿到手的金額約為3.38億美元。這一金額已經超過一些小國一年的國內生產總值(GDP)，例如密克羅尼西亞2016年GDP約為3.33億美元，帕勞2016年GDP約為2.93億美元。

強力球是一種樂透型彩票遊戲名稱，在美國44個州、華盛頓特區以及波多黎各、美屬維爾京群島銷售。購買者從69個白球中選出5個號碼，再從26個紅球中選出1個號碼。彩票獎項分9級，最低獎金為4美元現金，選中紅球號碼即可。只有選中全部6個號碼才能中頭獎，概率接近三億分之一。

此次萬齊克得中7.587億美元獎金，是美國歷史上強力球開出第二高的中獎金額，也是單張強力球彩票開出的最高中獎金額。強力球彩票中獎金額的最高紀錄是在2016年1月，開出高達近16億美元獎金，當時有三張彩票中獎。

據美國廣播公司報導，除了萬齊克所中的頭獎之外，此次強力球彩票還有近940萬名中獎者，他們分享了近1.35億美元的獎金。