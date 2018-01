張丹丹會計師2018年擴展業務　比弗頓辦公室正式開業

在踏入美國新稅制的時代 稅務專家張丹丹與你分享重要信息 (本報訊)在服務了本州華人社區已有十年時間的稅務專家張丹丹會計師,在2018年開始由她創立的聯合註冊會計師事務所擴展業務,在比弗頓開設分部,方便西區的顧客。比弗頓分部的地址:5050 SW Griffith Dr., #206, Beaverton OR 97005,電話:503-530-8080。 張丹丹憑著她過往十多年在會計和稅務方面經驗,連同她的專業團隊,為客戶們,包括個人、大小企業、非營利機構等,提供會計、稅務甚至是商業顧問的服務,一直深受客戶的愛戴。同時,張丹丹亦從不間斷的更新自己在所有稅項上的法例,以及時照顧所有客戶,幫助客戶減低稅務上的負擔,讓顧客能掌握財務上運作,使經營得到成功。 在2018年新稅法實施之際,本報邀來張丹丹會計師帶大家細看新稅對你的影響。 2017年 12月22號, 耶誕節前,美國總統特朗普簽署1.5萬億美元大型稅改法案,成為30年來美國最大規模減稅法案並將於2018年1月開始實施。特朗普總統終於實現了自己為美國人民送上一份「聖誕大禮」的諾言,歷時幾個月之久的美國稅改終於塵埃落定。 最終稅改的實施版和之前大家討論的熱火朝天的版本還是有所區別和變動的,主要體現在個稅劃分區間、稅率、房貸利息減免、州稅抵扣等方面。本報訪問當地的華人註冊會計師,稅務專家張丹丹,來和大家講解一下這一份最終版對個人和家庭報稅的影響到底是什麼樣的。 是次稅改對個人和家庭的影響主要有十項主要內容:一、一般納稅人的聯邦稅率等級降低3-4%;二、個人替代性最低稅AMT門檻提高,排除年薪低於50萬的個人和100萬的家庭;三、取消個人免稅額($4050);四、標準扣稅額由每個納稅人$6350增加至$12000;五、兒童(17歲以下)抵稅額(child tax credit)由$1000倍加至$2000,取得這個抵稅額的收入上限頗高,是40萬,無需付稅的家庭,每個兒童可取得$1400。六、新增非兒童(non-child)的受撫養人(dependent)抵稅額:每人$500;七、新增物業稅與州稅或銷售稅最高扣稅金額為$10000;八、房屋淨值貸款利息(HELOC)不能作逐項扣稅;九、新購自住房屋貸款利息扣稅上限$750000貸款額;十、取消奧巴馬健保罰金稅。十一 、學生貸款:適用範圍更廣。529學生貸款存儲計畫可以用於K12私立學校和在家自學的花費。十二。遺產稅:保留,提高門檻。遺產稅率保持不變,豁免額加倍,家庭豁免額2200萬美金。 張丹丹會計師舉例,6萬元報稅總收入以下、且擁有2名17歲以下孩子、租屋住的新移民家庭最受惠。假設這類家庭收入6萬,剛剛過了低收入津貼的收入範圍,在舊稅例中,減去標準扣稅額($12700)和個人免稅額($16200)之後,應付稅收入為 ($31100),因此需要繳聯邦稅($3732),扣除兒童抵稅額($2000)之後真正需要繳交的聯邦稅為($1732)。 然而由於新稅法大幅度提高標準扣稅額和兒童抵稅額,這個家庭將完全不需要付稅,即稅務好處是100%,是所有家庭當中最受惠的。 張丹丹會計師還提醒大家,新的稅法從今年一月一日開始生效。2019報稅季的時候才會用到。至於2018年的報稅季(即申報2017年稅),上星期國稅局剛剛發佈公告,將於1月29日開始接受納稅申報,並提醒納稅人,報稅截止日是2018年4月17日。國稅局同時指出今年低收入/孩子補助的退稅,預計最快會在2018年2月27日退給報稅人。 國稅局預計2018年將有接到近1.55億份個人納稅申報表。 許多報稅軟體或稅務專家可以在29號之前就開始接受納稅申報表,在29號前提交給國稅局,然後在國稅局會在29日系統開放時按先後順序再逐一處理。 最後,列舉2018年報稅季 一些重要的資料供大家參考: •低收入補助退稅EITC,聯邦最高可退稅$6,318 • 17歲以下的小孩退稅Child Tax Credit:最高可退稅$1,000 (投資收入需少於$3,450) • 13歲以下的小孩的托兒費和照顧花銷Credit for Child Care:最高可減稅$1,050 ($3,000的35%) •美國機會教育退稅, 在讀大學生, 頭四年交的學費Education Credit:最高可退稅$2,500 •學生貸款利息Student Loan Interest: 最高可減$2,500 •房屋出租虧損Rental Loss: 最高可減稅$25,000 (有收入限制) •個人豁免額Personal Exemption: $4,050 •標準扣除額Standard Deduction: $6,350 (單身), $9,350 (一家之主), $12,700 (夫妻合報) •海外收入豁免額Foreign Earned Income Exclusion:$102,100 •生意用車標準里程數Standard Mileage Rate:$0.535/英里 •海外帳戶FBAR:所有帳戶的最高值總額超過$10,000需申報 •接受外國親屬贈與,受贈人Foreign Gift:超過$100,000需申報 •接受美國國內親屬贈與,贈與人Domestic Gift:超過$14,000需申報 •小孩的投資收入稅Kiddie Tax: 小孩投資收入超過$2,100 需按照父母的稅率來報稅 •退休計畫Retire Contribution: 401 (K) 計畫最多可放$18,500. IRA帳戶最多可放$ 5,500 , 50歲以上最多可放$6,500 . SEP IRA最多可放 $5,400 •工作季點Social Security Credits:$1,300/1個工作季點。

You might also like...