引擎恐突然起火！KIA 緊急召回 29.5 萬輛車



(綜合報導)南韓汽車製造商起亞（Kia）5日宣佈,要緊急召回29.5萬輛車，原因是這些型號的起亞汽車在在駕駛過程中引擎有起火的風險。

起亞表示，此次召回的車型，包括 2012-2013 年的 Sorento SUV，2012-2015 年的 Forte 和 Forte Koup，2011-2013 年的 Optima Hybrid，2014-2015 年的 Soul SUV，以及 2012 年的 Sportage。

起亞在美國政府週六發布的文件中說，沒有發現製造缺陷，但正在召回車輛以減輕起火的風險。起亞表示，經銷商將檢查汽車引擎室是否有燃油或機油洩漏，並進行引擎測試，必要時會進行修理，包括更換引擎，而該公司目前正在開發「爆震感知器檢測系統」（Knock Sensor Detection System）的軟體更新。

上週，美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）剛針對一項 3 年前的引擎瑕疵調查，向起亞及其旗下的現代汽車（Hyundai）罰款1.37億美元和改善安全性，理由是未能及時召回有引擎疑慮的 160 萬輛車。

今次事件，起亞必須支付2700萬美元，並在安全措施上投資1600萬美元。 NHTSA表示，只要起亞滿足安全條件，另外的2700萬美元可獲延期支付。

起亞否認了美國的指控，但表示希望避免曠日持久的法律鬥爭。