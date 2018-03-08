廖冰博士到訪舉辦親子關係講座 特別交通安排　方便東南區父母出席

（本報訊）俄勒岡華人聯盟及Tech4kid club將於3月18日聯手在西區舉辦親子講座，並邀來有名的廖冰博士主講『建立現代親子關係，培養心理健康的孩子』。為鼓勵東南區父母出席，大會將有特別交通安排。

我們在一個急速變化的時代從中國移民到美國。曾經在中國為人子女的我們，如今在美國為人父母。然而，異國他鄉，鬥轉星移，我們自己所曾經歷的親子關係，不再會自然地在我們和自己的孩子之間重現，而孩子們面臨的，是我們所陌生的成長環境。我們必須摸索、學習、思考、甚至練習怎樣做孩子們心中的好父母。

除了保障物質需要以外，該怎樣傾聽孩子內心的需要，以便給他們及時而有力的支持？怎樣能夠和孩子互相敞開心懷，互相陪伴著越過成長過程中的一個個關卡？怎樣能做到既是孩子尊重的家長，又是他們信賴的好朋友？面對各種湧動起伏的潮流與暗流，我們怎樣和孩子一起保持清醒的頭腦，堅定自己的立場？

廖冰博士以自己十多年養育一雙智商與情商同步發展的兒女的經歷，以及在教育問題上常年的探索，與大家一起討論如何與孩子們建立現代健康的親子關係。

廖冰博士北京大學物理學士，休斯頓大學物理博士，Rutgers大學工商管理碩士；美銀美林大資料分析和類比高級研究員，曾擔任The Lawrenceville School 私立高中數學教師，有濃烈的教育情懷。創建英華語言學校、英華國際學校、“英華在北京”語言與領導能力暑期學院、英華普林斯頓語言與領導能力暑期學院等非營利教育機構；擔任新澤西州父母子女教育俱樂部總顧問十三年，並作過親子關係等各種主題的講座、家教論壇和交談會百十餘場，受到家長熱烈歡迎及高度好評。

講座以國語主講，歡迎各位家長及12歲以上能夠理解中文的小朋友參加，為幫助資助講員旅費和其他費用，建議每人捐款$10.00，Paypal ID: *protected email* (請注明3/18 Parenting Seminar 及您的姓名），查詢或報名，請聯絡Hui Du， *protected email* ">電話503-985-6333或電郵至 *protected email* 。歡迎大家踴躍參加！

『建立現代親子關係，培養心理健康的孩子』講座

日期：3月18日

時間：下午1:30-4:30

地點：Intel HF3 auditorium（5200 NE Elam Young Pkwy, Hillsboro）

會場就在輕鐵站旁，當天下午一時至一時四十五訓將有義工在Hawthorn Farm Station 車站等候，然後指引參加者到會場的路線